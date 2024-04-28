艾迪墨菲新片爆嚴重車禍！8人受傷「2人遭甩飛命危」 驚悚畫面洩
好萊塢男星艾迪墨菲（Eddie Murphy）在80年代出道後，以《48小時》、《比佛利山超級警探》、《隨身變》等電影作品在全球累積了高知名度，還在金球獎上榮獲終身成就獎，在電影圈裡可以說是有非常高的貢獻。不料，近日傳出艾迪墨菲拍攝新片的片場爆發車禍意外，造成8人受傷，甚至還有工作人員被甩出車外，驚悚畫面引發熱議。
記者洪生儒／綜合報導
根據《PEOPLE》報導，艾迪墨菲主演的電影《The Pickup》在20日於美國亞特蘭大的片場拍攝時爆發車禍意外，當時正在拍一輛大卡車跟一輛小客車的高難度動作戲，大卡車尾隨小客車，在切換車道之後要碰撞小客車，結果碰撞後兩台車意外偏離了道路往旁邊暴衝，兩台車當場直接翻覆，畫面中還可以看到大卡車翻滾兩圈，車身嚴重損壞，車內的2位工作人員直接被甩噴出車外。
當地警方在接獲報案之後緊急趕往現場，確認有8位工作人員受傷，而被甩飛的2位工作人員因為原本是坐在車廂內，翻滾之後噴飛落地，導致傷勢最嚴重，甚至有生命危險。其中一名攝影師馬文哈文（Marvin Haven）的顱骨、頸部、肋骨、背部多處骨折，還有肩胛骨粉碎、肺部刺穿等症狀，正在搶救中，未來他也需要接受面部重建手術，因家屬負擔不起高額醫療費用，正在網路上發起募款。
此外，當地警方也指出，事發原因為大卡車車前的防撞架勾住了小客車的輪胎框，才會讓兩台車卡在一起，進而雙雙翻覆，目前還不清楚事故是因為車輛故障還是人為失誤造成。而在意外發生時，艾迪墨菲等主演們都不在現場。製片公司也表示：「事發真相正在積極了解中，目前首要任務是希望受傷的人都能得到妥善的治療。」
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