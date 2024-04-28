NBA季後賽／湖人中鋒時隔73天復出！G4背水一戰　力拚避免被橫掃

還不能放棄！LeBron砍下全隊最高30分：今晚我要幫助球隊終結比賽

▲還不到放棄的時候！LeBron James賽後受訪表示，今晚要幫助球隊終結比賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲還不到放棄的時候！LeBron James賽後受訪表示，今晚要幫助球隊終結比賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃首輪季後賽G4，今（28）日洛杉磯湖人在主場續戰丹佛金塊，湖人靠著「詹皇」LeBron James攻下全隊最高30分，終場就率領球隊以119：108擊敗金塊，終止近期對戰11連敗。而雖然湖人目前系列賽仍以1:3落後，但LeBron還是鼓勵隊友，並表示「下一場比賽要打得更好。」

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▲「詹皇」LeBron James本場比賽共23投14中，攻下全隊最高的30分，幫助湖人在主場稍微挽回顏面。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James本場比賽共23投14中，攻下全隊最高的30分，幫助湖人在主場稍微挽回顏面。（圖／美聯社／達志影像）
賽後LeBron James接受記者訪問，被問到球隊是否已經解決了一些難題，他說：「不，因為我們仍然處於1:3的落後。每場比賽都有各自不同的挑戰，今晚我們搞定任務，成功延長了系列賽，但我們必須在下一場比賽打得更好。」

而談到個人在決勝節獨拿14分，幫助球隊總算沒有再失守，成功拿下比賽，LeBron則是說到：「我喜歡第四節，那是終結比賽的時後，我們在前3場比賽中，都沒能夠做好終結比賽這件事。今晚我有機會可以做到，我想替我們的球隊打出表現。」本場比賽，LeBron James上場39分鐘，共23投14中，得到30分5籃板4助攻3抄截。

很難想像39歲的LeBron James，儘管體能已不再處於巔峰狀態，但這個系列賽LeBron每場比賽還是都上場超過35分鐘，並都能夠繳出25分以上的表現，也還是教練團最倚賴的球員。雖然過去沒有球隊能夠完成0:3的大逆轉，但湖人也希望能夠一場一場來，看是否會有奇蹟發生。

至於洛杉磯湖人與丹佛金塊雙方系列賽的第五戰，將在台灣時間4/30早上10:00，回到金塊主場進行。究竟湖人能否延續戰線，還是金塊能夠在自家球迷面前，順利挺進後續第二輪賽事，外界也相當關注。

▲丹佛金塊在系列賽3連勝後，有些放鬆，今晚以108：119不敵洛杉磯湖人。G5金塊中鋒Nikola Jokic必須一開始就打得足夠強硬，才能幫助球隊取勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲丹佛金塊在系列賽3連勝後，有些放鬆，今晚以108：119不敵洛杉磯湖人。G5金塊中鋒Nikola Jokic必須一開始就打得足夠強硬，才能幫助球隊取勝。（圖／美聯社／達志影像）
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