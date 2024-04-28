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柯震東「婚紗照」流出？對象竟是婦產科醫師：30歲前解鎖人生成就

▲柯震東（右）接下行動電源品牌代言，合體婦產科醫師網紅蒂蒂（Didi），她開心喊：「30歲前解鎖人生成就！」合照也被網友笑虧像是婚紗照一樣夢幻。（圖／墨子科技）
▲柯震東（右）接下行動電源品牌代言，合體婦產科醫師網紅蒂蒂（Didi），她開心喊：「30歲前解鎖人生成就！」合照也被網友笑虧像是婚紗照一樣夢幻。（圖／墨子科技）

記者黃雅琪／綜合報導

柯震東演出超夯台劇《不夠善良的我們》，飾演「年下男」的他與許瑋甯陷入情愛糾纏，引起影迷們共鳴。曝光率極高的柯震東，最近又接下行動電源品牌代言，合作夥伴還是自稱「柯震東老婆」的婦產科醫師網紅蒂蒂（Didi、陳奐耘）：「30歲前解鎖人生成就！」兩人難得合體，也被網友笑虧：「這算是婚紗照嗎？」

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▲《不夠善良的我們》柯震東（左）、許瑋甯的姊弟戀令人怦然心動。（圖／公視、MyVideo提供）
▲《不夠善良的我們》柯震東（左）、許瑋甯的姊弟戀令人怦然心動。（圖／公視、MyVideo提供）
柯震東近日接下行動電源品牌代言，品牌大使則邀請到婦產科醫師網紅蒂蒂，她在臉書開心分享這樁合作喜訊表示：「30歲前解鎖人生成就！」商品宣傳照片中，她穿著素色背心、露出迷人線條，與身穿白色襯衫的柯震東相互靠著。照片曝光後隨即引來網友熱議，「2次進場小禮物」、「而且這個笑容根本新婚」、「不可能是婚禮伴手禮吧！」

▲實況主蒂蒂（左）是柯震東的粉絲。（圖／蒂蒂Threads）
▲實況主、婦產科醫師蒂蒂（左）是柯震東的粉絲。（圖／蒂蒂Threads）
事實上，柯震東與網紅蒂蒂本來就有私交，兩人過去在IG直播中連線聊天時，蒂蒂脫口說出一句「不可理喻⋯⋯芬（李毓芬為柯震東緋聞對象）！」幽默性格逗樂柯震東，蒂蒂更多次自稱是「柯震東老婆」示愛、被打槍，好交情促成這次的品牌合作，也成功引起話題討論。

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