《淚之女王》結局流出「tvN鎖死台灣」看不到！金智媛失憶愛上他

《淚之女王》結局預告「崩壞灑狗血」　粉絲：要不是金秀賢已棄劇

▲《淚之女王》16集預告劇情太灑狗血，讓劇迷大崩潰。（圖／翻攝tvN）
▲《淚之女王》16集預告劇情太灑狗血，讓劇迷大崩潰。（圖／翻攝tvN）

記者吳昕蓓／綜合報導

超夯韓劇《淚之女王》的討論度集集攀升，今（28）日將迎來大結局，由於第15集最後斷在劇情高潮，讓觀眾們都心癢難耐，一早官方也釋出預告，男主角白賢祐（金秀賢飾）竟然又再度失去洪海仁（金智媛飾），灑狗血的劇情讓韓國網友忍不住崩潰直呼：「如果不是金秀賢、金智媛演，我已經棄劇了。」

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▲金秀賢、金智媛（左）因為在《淚之女王》的互動過於甜蜜，許多觀眾希望他們能跟玄彬、孫藝真一樣，拍完《愛的迫降》假戲真做。（圖／翻攝tvN）
▲金智媛（左）、金秀賢《淚之女王》開播以來討論度超高。（圖／翻攝tvN）
《淚之女王》16集預告中能看到，遇上死亡車禍的白賢祐在鬼門關前走一遭，幸運被救回來，沒想到下秒場景就換到冰天雪地，只見他身上的傷還沒有好完全，痛苦地抱著肚子，在空無一人的雪地中尋找洪海仁，短短1分鐘的畫面，可以看出劇情再度反轉，大虐金秀賢的角色。

▲（圖／翻攝自）
▲白賢祐帶傷在雪地中尋找洪海仁。（圖／翻攝自tvN X）
媲美八點檔的灑狗血劇情讓觀眾都忍無可忍，引起韓網公憤，「我到底看了什麼」、「拜託編劇封筆吧」、「這部戲真的靠金秀賢救活」，加上《淚之女王》劇情還有太多伏筆沒有收尾，也讓觀眾質疑最後一集到底該如何交代那麼多內容，「確定16集是最後一集嗎？」

▲《淚之女王》結局倒數2天開播，金智媛（左）跟金秀賢是否迎來第一個孩子，備受期待。（圖／翻攝tvN）
▲《淚之女王》收視亮眼，目前已經打敗《愛的迫降》、《鬼怪》。（圖／翻攝tvN）
《淚之女王》後半段劇情越來越狗血，雖然讓觀眾氣到狂罵，但收視還是相當亮眼，15集的全國平均收視率還是來到21.056%，目前收視最高點已經打破tvN電視台最高的《愛的迫降》、《鬼怪》，最後一集能否再刷新紀錄也受到關注。

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