郭書瑤加入《浪姐5》認不耐操！穿澎裙挨批「高EQ回應」被讚爆
郭書瑤（瑤瑤）獲邀登上《乘風2024》（《乘風破浪的姐姐5》）大舞台，昨（27）日一公畫面（第一次公演）首度公開，郭書瑤演唱經典韓劇《鬼怪》主題曲中文版〈留不住的雪〉出擊，令人耳目一新，卻也坦言不像二十幾歲時耐操；面對先前穿著蓬蓬裙造型挨酸，郭書瑤展現高EQ回應：「是一種有趣的體驗。」
記者黃雅琪／綜合報導
郭書瑤登上頂流陸綜《乘風2024》，成為乘風破浪的姐姐一員，她覺得與有榮焉，也欣慰是出道以來又一次漂亮的出擊，從受邀起就緊鑼密鼓練習，絲毫不敢鬆懈。她在初舞台以經典的〈HONEY〉甜心造型閃亮登場，被評為「甜到出水」的表現，迅速博得全網目光，卻也招來酸民批評，郭書瑤謙虛說：「運氣！運氣啦！30歲以上再次穿回十幾歲的蓬蓬裙、高馬尾，雖然還是會害羞微彆扭，但是一種有趣的體驗。」
昨日播出的一公畫面，郭書瑤與國際姐姐一展《鬼怪》唱功，與初舞台前後串連，她雲淡風輕說：「反覆排練、唱跳，都是我喜歡的事，沒有覺得辛苦。」但又來了個小女人回馬槍說：「但確實有30+不如20+耐操的感覺！」讓團隊聽了都哈哈大笑。
被問到為何會想以《鬼怪》主題曲〈留不住的雪〉作為一公主題？郭書瑤表示，自己很喜歡這首歌：「一直以來唱跳多，想挑戰看純唱的舞台，加上隊長是唱跳非常厲害的俄羅斯姐姐，想認識她和她相處學習。」
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