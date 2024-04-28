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原來不是「他」！日動物園搞錯河馬性別　養7年才發現「是女生」

▲日本天王寺動物園7年前引進一隻河馬，根據資料以為牠是雄性，近來進行DNA鑑定才發現搞錯性別。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲日本天王寺動物園7年前引進一隻河馬，根據資料以為牠是雄性，近來進行DNA鑑定才發現搞錯性別。（示意圖／翻攝自Pixabay）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本大阪市天王寺動物園的河馬「小源（ゲンちゃん）」，在7年前從墨西哥來到日本後，迅速成為動物園的明星之一，十分受到遊客的歡迎。沒想到多年過去，小源卻沒有出現佔地盤等公河馬特有的行為，園方後續進行DNA檢查才發現，小源其實是母的。

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綜合媒體報導，小源是在2012年3月出生，在2017年從墨西哥野生動物園「Africam SafariAfricam Safari」輾轉來到日本，當時墨西哥表明當時5歲小源是雄性，且進口所需的文件也顯示牠是雄性河馬。因此這幾年以來，天王寺動物園對外都介紹小源是雄性河馬，還取了一個比較男性化的名字。

河馬通常在10歲左右達到性成熟，雄性特徵可以從公河馬是否四處散布糞便爭奪領地，或向母河馬發出求愛信號等進行觀察。但小源已經12歲，仍遲遲未顯現出雄性河馬的行為特徵，引起動物園懷疑到底哪裡出問題。

由於河馬體型很大，難以透過肉眼確認生殖器官，天王寺動物園在今年4月進行了委外DNA分析，才證實原來小源是一隻母河馬。

天王寺動物園副園長安福潔表示，小源有個相當可愛的臉龐，臉部線條也十分優雅不粗曠，雖然曾一度覺得奇怪，但並未懷疑性別，只認為牠是一個俊美的男孩，沒想到隨著小源一天天長大，他們才發現了牠是女生的驚人事實。但安福潔也強調，「未來飼養方式沒有變，也不會幫牠改名字，依舊盡力為牠提供舒適環境」。

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