許瑋甯脫光告白「這樣你還想跟我戀愛」？柯震東1寫實反應引熱議
台劇《不夠善良的我們》昨（27）日晚上播出大結局，在最新劇情中，Rebecca（許瑋甯 飾）因為罹患乳癌，即將要面臨乳房切除手術，她在崩潰邊緣全裸脫光面對于向立（柯震東 飾），向對方詢問：「漂亮嗎？喜歡我的乳房嗎？」面對Rebecca突然的舉動，讓于向立瞬間愣住。而柯震東詮釋1個稚氣男孩從落荒而逃到後悔痛哭，讓一票觀眾看了都忍不住讚嘆：「反應真的夠寫實！」
記者洪生儒／綜合報導
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Rebecca直接跟于向立坦言自己在切除乳房之後，將會面臨什麼樣的情況，並激動的質問他：「這樣你還想跟我談戀愛嗎？你想嗎？」最後于向立愣在原地並關門離開，面對男方這樣的反應，讓Rebecca失望又心碎。事後，于向立鼓起勇氣要再去找Rebecca的時候，對方早已搬家，完全消失在大家生活中。
于向立的反應，在節目播出之後連柯震東自己看了都忍不住在限動發文自嘲「俗仔」，不過網友們對於劇情如此現實的發展卻相當能夠理解，紛紛留言表示，「于沒勇氣上樓才寫實」、「符合觀眾期待就太過粉紅泡泡了」、「他還年輕啊！怎麼可能有勇氣去承擔另一個人的未來」、「年輕男生不敢這樣賭啦！于的反應非常寫實，夠貼近現實」。
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