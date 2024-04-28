《不夠善良的我們》結局PTT炸鍋！劇迷嗨敲碗「女女CP」：是真愛
《不夠善良的我們》27日迎來大結局，劇中主角三人簡慶芬（林依晨飾）、何瑞之（賀軍翔飾）、Rebecca（許瑋甯飾）的感情去向是外界關注焦點，PTT討論度也沸騰到最高點，不少網友都起鬨簡慶芬對Rebecca實在太執著，根本才是真愛，應該要湊對「慶雷女女CP」。
記者吳昕蓓／綜合報導
最後一集劇情轉折，Rebecca竟然發現確診乳癌，決定到成功漁港隱居，而簡慶芬在報復性出軌後爆發婚變，卻仍沒有放棄對Rebecca的關注，輾轉從前同事那邊知道Rebecca的去向，直接前往當地找對方，見Rebecca狀態憔悴，她便留下來照顧陪伴，她們在朝夕相處下，也解開長達12年的心結。
劇情超展開讓PPT網友討論炸鍋，紛紛激動直呼，「真的是愛情！簡果然最愛Rebecca」、「慶芬潛意識才是真的在意Rebecca的人」、「簡是真愛」、「現在是要往簡R配的路上嗎？」、「哇靠，Rebecca真的才是簡的最愛」、「簡根本愛R成癡」、「已經百合」、「快，我要看百合！」
林依晨飾演的簡慶芬雖然搶走何瑞之，但總是心軟，照顧婆婆又照顧Rebecca，儘管有心機卻無法讓人討厭，被封為「聖母婊」，更讓網友也忍不住笑虧，「也可以改成：幫傭人生物語」、「劇名應該改成不夠長照的慶芬」、「全能長照王，一路顧到掛。」
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