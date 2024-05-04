5月電影／72歲洪金寶《九龍》再開打！范少勳、劉俊謙合體超好嗑

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導演盧卡格達戈尼諾的全新作品《挑戰者》，由千黛亞擔任主演，飾演直率、自信滿滿的網球奇才「塔希」，年輕時介入一對死黨派屈克（喬許歐康納 飾）與亞特（麥克費斯 飾）之間，使他們關係生變，但多年後3人卻在一場賽事中再度相遇，激起一場考驗人性的全新賽事。
金錢是魔鬼？3個家庭《錢不夠用3：全部夠用》考驗人性 5月1日上映
梁志強執導喜劇電影《錢不夠用3：全部夠用》，劇情描述阿輝（程旭輝 飾）、阿強（梁志強 飾）與阿煌（李國煌 飾）3個好兄弟各自有了家庭。阿輝及強勢的妻子輝嫂（向雲 飾）希望兒子能繼承自家賣粥的祖業，但遭強烈拒絕。
阿強因疫情導致生意失敗，憤憤不平轉行當司機，也對獨生子Ian感到恨鐵不成鋼。單親爸爸阿煌是個好好先生，與女兒Kim父女情深，但他替人做保欠下債務；原本融洽的3家人，卻因為金錢觀與價值觀的改變，開始出現裂痕。
「台港男神」范少勳、劉俊謙合體！《我在這裡等你》開啟奇幻旅程 5月10日上映
鄧依涵首部編導電影長片《我在這裡等你》，集結「台港男神」范少勳、劉俊謙大銀幕首度合體。劇情講述：失意的香港作家天宇（劉俊謙 飾），偶遇台北街頭混混阿翔（范少勳 飾），兩人展開尋找通往天堂的「鯨逝灣」旅程，沿途發生種種意外與轉折，帶出「這世界上總有一個跟你相似，並等待你的人」，揭開彼此之間緊密的緣分。
72歲洪金寶久違新作！《九龍城寨之圍城》化身邪惡勢力再開打 5月17日上映
鄭保瑞執導香港黑幫電影《九龍城寨之圍城》，改編自余兒的小說《九龍城寨》、漫畫司徒劍橋繪畫，集結古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、黃德斌、胡子彤、伍允龍、張文傑主演。
劇情描述：落難青年陳洛軍（林峯 飾）因得罪大老闆（洪金寶 飾）被追殺，為了避禍誤闖城寨，在城寨內結識了信一（劉俊謙 飾）、十二少、四仔等，成為換帖好兄弟。眾兄弟們以龍捲風（古天樂 飾）馬首是瞻，奮力抵抗惡勢力大老闆（洪金寶 飾）的入侵，展開連番惡鬥，誓死保衛城寨這個安身之地。
《環南時候》揭開穿越之謎！「環南四少」竟有未來人類 5月31日上映
金鐘導演李鼎執導電影《環南時候》，由宋柏緯、夏騰宏、初孟軒、王渝屏4人組成「環南四少」主演。劇情描述：在台北淡水河與新店溪沖刷的艋舺三角洲上，有一座擁有55年歷史的傳統市場，他們叫它「環南」。
有人的地方就有「江湖」，1991年的「環南市場」有3男1女結拜為「環南四少」，他們的愛跟市場多元的食材一樣，新鮮、生猛卻如祕密一般地多元；但大家都不知道，那個28歲的第一少，居然是從2022年穿越過來的未來人類。
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