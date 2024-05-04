張韶涵開唱急性腸胃炎！被爆「裙子變黃色有味道」　工作室打臉了

5月電影／72歲洪金寶《九龍》再開打！范少勳、劉俊謙合體超好嗑

▲5月院線電影推薦，72歲洪金寶（左上起）《九龍城寨之圍城》再開打，范少勳、劉俊謙合體《我在這裡等你》男男CP超好嗑，另外李國煌（左下起）黑化之作《錢不夠用3：全部夠用》、千黛亞從影最大尺度《挑戰者》以及宋柏緯主演《環南時候》也都必看。（圖／華映、抓馬文化、華納兄弟、CATCHPLAY+）
▲5月院線電影推薦，72歲洪金寶（左上起）《九龍城寨之圍城》再開打，范少勳、劉俊謙合體《我在這裡等你》男男CP超好嗑，另外李國煌（左下起）黑化之作《錢不夠用3：全部夠用》、千黛亞從影最大尺度《挑戰者》以及宋柏緯主演《環南時候》也都必看。（圖／華映、抓馬文化、華納兄弟、CATCHPLAY+）

記者黃雅琪／綜合報導

5月院線電影推薦以下5部，外語片必看千黛亞從影最大尺度《挑戰者》，搭檔喬許歐康納、麥克費斯開啟「禁忌三角戀」；華語電影4部夯片別錯過，新加坡綠葉王李國煌力作《錢不夠用3：全部夠用》、「台港男神」范少勳、劉俊謙合體《我在這裡等你》、72歲洪金寶《九龍城寨之圍城》老當益壯，以及宋柏緯主演《環南時候》揭開穿越之謎。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蜘蛛人女友千黛亞（中），在新片《挑戰者》中激情開戰2男，收獲大量好評：「像刺激動作片。」（圖／華納兄弟）
▲蜘蛛人女友千黛亞（中），在新片《挑戰者》中激情開戰2男。（圖／華納兄弟）
《挑戰者》激情三人行！千黛亞「床上開戰2男」上演動作片　5月1日上映

導演盧卡格達戈尼諾的全新作品《挑戰者》，由千黛亞擔任主演，飾演直率、自信滿滿的網球奇才「塔希」，年輕時介入一對死黨派屈克（喬許歐康納　飾）與亞特（麥克費斯　飾）之間，使他們關係生變，但多年後3人卻在一場賽事中再度相遇，激起一場考驗人性的全新賽事。

▲李國煌在喜劇電影《錢不夠用3：全部夠用》中挑戰黑化角色。（圖／華映）
▲李國煌在喜劇電影《錢不夠用3：全部夠用》中挑戰黑化角色。（圖／華映）
金錢是魔鬼？3個家庭《錢不夠用3：全部夠用》考驗人性　5月1日上映

梁志強執導喜劇電影《錢不夠用3：全部夠用》，劇情描述阿輝（程旭輝 飾）、阿強（梁志強 飾）與阿煌（李國煌 飾）3個好兄弟各自有了家庭。阿輝及強勢的妻子輝嫂（向雲 飾）希望兒子能繼承自家賣粥的祖業，但遭強烈拒絕。

阿強因疫情導致生意失敗，憤憤不平轉行當司機，也對獨生子Ian感到恨鐵不成鋼。單親爸爸阿煌是個好好先生，與女兒Kim父女情深，但他替人做保欠下債務；原本融洽的3家人，卻因為金錢觀與價值觀的改變，開始出現裂痕。

▲范少勳（左）、劉俊謙《我在這裡等你》片中上演壁咚戲碼。（圖／抓馬文化提供）
▲范少勳（左）、劉俊謙《我在這裡等你》片中上演壁咚戲碼。（圖／抓馬文化提供）
「台港男神」范少勳、劉俊謙合體！《我在這裡等你》開啟奇幻旅程　5月10日上映

鄧依涵首部編導電影長片《我在這裡等你》，集結「台港男神」范少勳、劉俊謙大銀幕首度合體。劇情講述：失意的香港作家天宇（劉俊謙 飾），偶遇台北街頭混混阿翔（范少勳 飾），兩人展開尋找通往天堂的「鯨逝灣」旅程，沿途發生種種意外與轉折，帶出「這世界上總有一個跟你相似，並等待你的人」，揭開彼此之間緊密的緣分。

▲72歲洪金寶（左圖）新作《九龍城寨之圍城》，與古天樂有大量對打戲，古天樂累到直呼：「連做訪問都吃力！」笑說是因為片酬才接演。（圖／華映）
▲72歲洪金寶（左圖）新作《九龍城寨之圍城》，與古天樂有大量對打戲。（圖／華映）
72歲洪金寶久違新作！《九龍城寨之圍城》化身邪惡勢力再開打　5月17日上映

鄭保瑞執導香港黑幫電影《九龍城寨之圍城》，改編自余兒的小說《九龍城寨》、漫畫司徒劍橋繪畫，集結古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、黃德斌、胡子彤、伍允龍、張文傑主演。

劇情描述：落難青年陳洛軍（林峯 飾）因得罪大老闆（洪金寶 飾）被追殺，為了避禍誤闖城寨，在城寨內結識了信一（劉俊謙 飾）、十二少、四仔等，成為換帖好兄弟。眾兄弟們以龍捲風（古天樂 飾）馬首是瞻，奮力抵抗惡勢力大老闆（洪金寶 飾）的入侵，展開連番惡鬥，誓死保衛城寨這個安身之地。

▲宋柏緯（左起）、初孟軒、王渝屏、夏騰宏組成「環南四少」，聯合主演電影《環南時候》。（圖／CATCHPLAY+）
▲宋柏緯（左起）、初孟軒、王渝屏、夏騰宏組成「環南四少」，聯合主演電影《環南時候》。（圖／CATCHPLAY+）
《環南時候》揭開穿越之謎！「環南四少」竟有未來人類　5月31日上映

金鐘導演李鼎執導電影《環南時候》，由宋柏緯、夏騰宏、初孟軒、王渝屏4人組成「環南四少」主演。劇情描述：在台北淡水河與新店溪沖刷的艋舺三角洲上，有一座擁有55年歷史的傳統市場，他們叫它「環南」。

有人的地方就有「江湖」，1991年的「環南市場」有3男1女結拜為「環南四少」，他們的愛跟市場多元的食材一樣，新鮮、生猛卻如祕密一般地多元；但大家都不知道，那個28歲的第一少，居然是從2022年穿越過來的未來人類。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

72歲洪金寶老當益壯！打到古天樂喊「連做訪問都吃力」曝接演關鍵

洪金寶《九龍》對打古天樂！抄鐵鋸殺紅眼　影壇大哥暖心一幕曝光

香港金像獎／72歲洪金寶獲終身成就奬！感謝前妻：幫我生4個孩子

《愛愛內含光》女星才激戰柯震東！新戲穿火辣比基尼再飛撲范少勳

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞