統一4：2勝兄弟！林詔恩奪第2勝　林安可、陳重廷「背靠背」開轟

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林安可第2打席在4局上面對猛登，先選到3顆壞球後，再忍著1顆好球沒有出棒，隨後瞄準猛登投出的第5球出棒，直接轟出右外野的全壘打大牆，而這發全壘打也是他個人本季的第7轟，目前是全中職最多。接著打擊的第6棒陳重廷，在1好1壞的狀況下，接力敲出左外野方向的陽春彈，和林安可合力完成「背靠背」全壘打，幫助統一取得3：0領先。
統一4局下林詔恩險些失分，兄弟靠著2次保送和1支安打攻佔滿壘，岳東華擊出內野滾地球後，陳俊秀在本壘前遭到封殺，沒能拿下分數，後續打擊的新秀楊祥禾，敲出右外野平飛球遭到接殺，兄弟錯失得分機會，留下滿壘的殘壘。
林詔恩雖然在前5局投出4次保送，僅被敲出3支安打，沒有失分，統一在6局下派上李其峰登板後援，成功抓下2個出局數後，卻慘遭詹子賢狙擊，敲出左外野方向的兩分砲，一棒將比分追近至2：3落後。
兩方牛棚投手在7、8局都沒丟失分數，9局上兄弟換上呂彥青試圖緊咬比分，結果被陳傑憲、陳重廷擊出安打，統一再拿下1分保險分，以4：2領先兄弟。統一守護神陳韻文在9局上登板關門，兄弟換上周思齊代打，結果陳韻文牽制一壘發生失誤，形成一、二壘有人兩出局的狀況，最終王威晨擊出內野滾地球在一壘前遭到刺殺，統一獅4：2拿下勝利。
本場比賽林安可、陳重廷單場敲出2支安打，且2人都轟出1發陽春砲，而攻下致勝分、保險分的陳重廷則獲頒單場MVP。另一方面，兄弟王威晨單場4支2，而「魚住」曾頌恩則是3個打數都敲出一壘安打，顯見打擊狀況相當良好，詹子賢2打數敲出1支安打，包含全隊唯一拿下分數的兩分砲，但中、後段棒次頻頻熄火，也因而留下不少殘壘。
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