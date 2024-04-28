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中職／暴力猿打線猛攻逆轉！雄鷹近10戰僅拿下1勝　樂天5：3台鋼

▲暴力猿打線猛攻逆轉奪3連勝，嚴宏鈞捕手打回關鍵超前分。（圖／NOWnews資料照）
▲暴力猿打線猛攻逆轉奪3連勝，嚴宏鈞捕手打回關鍵超前分。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/綜合報導

樂天桃猿今（28）日在桃園球場進行第2戰，開局雖然被台鋼雄鷹搶下3分領先，但暴力猿打線在3局下甦醒，接連在3、4、5局都有得分進帳，捕手嚴宏鈞也打下超前分，幫助樂天最終以5：3擊敗台鋼，奪下近期的3連勝。另一方面，台鋼則是吞下4連敗，並且最近10場比賽中只拿下1場勝利。

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面對樂天先發魔神樂，2局上「大王」王柏融率先擊出中外野高飛球，最後落地形成安打，王柏融上到二壘，張肇元擊出右外野滾地球安打，讓略有腳程的王柏融直接跑回本壘得分。後續葉保弟打成內野滾地球，三壘手梁家榮傳向本壘發生失誤，張肇元再跑回台鋼第2分，而葉保弟則是因為跑離三呎線而被判出局。

張肇元在3局上手感持續發燙，擊出中外野平飛的一壘安打，將保送上壘的郭永維送回本壘，台鋼3：0領先樂天。3局下陳柏清遭遇控球亂流，直接投出3個四壞球保送，讓樂天得以發起反攻，梁家榮、林泓育分別擊出帶有打點的一壘安打、高飛犧牲打，幫助樂天2：3追近台鋼。

陳柏清後續控球未見回穩，讓樂天在4局下再有攻勢，本場前才被拉上一軍的蔡鎮宇建功，擊出投手方向的穿越滾地安打，三壘跑者林承飛回本壘得分，樂天3：3追平比分。

5局上3：3平手局面，魔鷹面對魔神樂第2個打席，敲出右外野方向的深遠飛球，眼見即將飛出全壘打牆外，但樂天右外野手陳晨威在大牆前躍起，準確地將球收入手套，上演美技沒收了魔鷹的這發全壘打。

比賽進到5局下，樂天朱育賢、林承飛、嚴宏鈞連續敲出安打，攻下超前分，即便許峻暘後援登板也未能即時止血，不過樂天似乎發生戰術傳達失誤，三壘跑者嚴宏鈞衝向本壘遭到刺殺出局，隨後蔡鎮宇也打出內野滾地球出局，樂天5：3領先台鋼。

▲嚴宏鈞4打數敲出2支安打，是樂天打線最佳，且敲出超前致勝分，因而獲選單場MVP。（圖／樂天桃猿提供）
▲嚴宏鈞4打數敲出2支安打，是樂天打線最佳，且敲出超前致勝分，因而獲選單場MVP。（圖／樂天桃猿提供）
在牛棚的發揮下，兩方在比賽後半段都沒有得分進帳，樂天終結者陳柏豪雖然被敲出2支安打，但有驚無險得完成關門，樂天最終以5：3逆轉奪下勝利。其中，嚴宏鈞單場敲出2支安打，是樂天打線最佳，且敲出超前致勝分，台鋼張肇元、曾子祐也都敲出2支安打。

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