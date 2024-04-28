「資生堂千金」李宓挺孕肚搭捷運！過3站沒人讓位 實測片被罵翻
現年40歲的「資生堂千金」李宓自2021年結婚生下一對雙胞胎後，2023年就再度迎來女兒，今年年初又宣布懷上雙胞胎，即將升格為5寶媽，一舉一動都受到網友關注。近日，李宓突然挑戰最敏感的「博愛座」議題，測試看看會不會有人讓位給她，怎料過了3站都沒人讓位，影片曝光後立刻引發爭議。
記者詹鎰睿／綜合報導
李宓日前在IG上發布影片，並透露目前懷孕14周的她，正準備搭乘台北捷運忠孝新生站，便心血來潮實測看看會不會有民眾讓位給她。由於當時正值下班時間，一進站就明顯感受到擁擠的人潮，李宓上車後也發現博愛座都被坐滿，直呼：「等待善心人士讓座中。」
最終李宓決定在西門站下車，但在下車之前，李宓直言：「3站都沒有人要讓位給我，所以今天挑戰失敗。」影片曝光後立刻引發網友爭議，就有人留言表示：「上下班的人都累本來就沒義務，而且也沒聽說一定要讓。」李宓則回應：「博愛座是一定要讓給需要的人喔！」
不過在另一位網友留言質疑：「妳也說了讓給需要的人，妳怎麼知道坐著的人不需要，你有需要不會開口問？路人有義務發現你需要位置嗎？」李宓竟回答：「我只是測試而已，沒有一定需要～看有沒有人發現我是孕婦。」與回應上一位網友的言論有些矛盾。
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