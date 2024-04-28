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馬斯克私人飛機悄悄降落北京！中國宣布解除特斯拉等智慧汽車禁令

▲中國國務院總理李強週日（28）會見美國電動車廠商特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／翻攝自《央視》節目「新聞聯播」）
▲中國國務院總理李強週日（28）會見美國電動車廠商特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／翻攝自《央視》節目「新聞聯播」）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克私人飛機週日（28）在北京機場悄悄降落，不久後中國官媒央視報導稱馬斯克抵達北京與國務院總理李強會面。這次會面並未向外界透露，不僅讓各界感到意外，也顯得馬斯克訪程相當低調，知情人士透露馬斯克此行是為了討論在中國推出「全自動駕駛」軟體，並要求中國允許數據輸往海外。

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《路透》報導指出，這是馬斯克對中國進行的「一次令人意外的訪問」，並引述知情人士說法表示，此行馬斯克預期能見到中國政府高級官員，討論全自動駕駛（Full-Self Driving，FSD ）軟體在中國落地的可能性，並希望能獲得將中國境內收集的汽車數據轉移到國外用於自動駕駛算法訓練的許可。

而《央視》則在稍早報導指出，馬斯克受中國貿促會邀請前往北京，中國貿促會會長任鴻斌和中國國務院總理李強也在今日會見馬斯克，雙方就下一步合作等話題進行交流。

在會談中，馬斯克表示「很高興看到電動車在中國取得進展，未來所有汽車都將是電動的」，也稱特斯拉上海超級工廠是特斯拉表現最好的工廠，「這得益於中國團隊的勤勞智慧」，並稱特斯拉願與中國進一步深化合作，取得更多共贏成果。

▲▲中國國務院總理李強週日（28）會見美國電動車廠商特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。李強稱，特斯拉在中國的發展堪稱中美經貿合作的成功典範。（圖／翻攝自《央視》節目「新聞聯播」）
▲中國國務院總理李強週日（28）會見美國電動車廠商特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／翻攝自《央視》節目「新聞聯播」）
國務院總理李強則表示，特斯拉在中國的發展「堪稱中美經貿合作成功範例」，強調平等合作互利共贏才最符合兩國根本利益，還稱中國言出必行，將在擴大市場准入、強化服務保障等方面繼續下功夫，為外資企業提供更優的經商環境等，「讓各國企業安心、放心地投資中國。」

這是馬斯克時隔11個月，再度前往中國訪問。馬斯克上一次訪問中國期間，先後和中國外交部、工信部、商務部、中國貿促會、上海市等多方領導階層會面，還在深夜前往上海特斯拉超級工廠，此前他也社群媒體上回應稱特斯拉「可能很快就會向中國客戶提供FSD。」

中國方面則由中國汽車工業協會、國家電腦網路緊急技術處理協調中心發出公告，宣布特斯拉生產車輛「通過國家車輛資料安全的4項要求」，因此即日起將於各地陸續解除禁行。

由於特斯拉先前設有哨兵模式，在中國恐有洩密嫌疑，因此在不少地方政府機關用地遭到禁止進入，不過在上海超級工廠所生產的特斯拉車型，被認為是唯一符合政府要求的外資企業，因此在解除智慧汽車的禁行限制上，特斯拉被列入第一批通行的名單當中，其他首批通行的企業則包含比亞迪、理想、路特斯、合眾新能源、蔚來。

中國汽車工業協會發布通知提到，「特斯拉做為首批通過國家權威車輛數據檢測的企業，在檢測過程中嚴格按照相關法規標準、流程，符合中國《汽車數據安全管理若干規定》、GB/T 41871-2022《資訊安全技術汽車資料處理安全要求》等法規標準有關規定的4項合規要求，包含車外人臉資訊等匿名化處理、預設不收集座艙資料、座艙資料車內處理、處理個人資訊顯著告知等，因此各地將陸續解除禁行，包含政府機關單位、機場、高速公路等地。」

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