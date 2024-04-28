馬斯克私人飛機悄悄降落北京！中國宣布解除特斯拉等智慧汽車禁令

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而《央視》則在稍早報導指出，馬斯克受中國貿促會邀請前往北京，中國貿促會會長任鴻斌和中國國務院總理李強也在今日會見馬斯克，雙方就下一步合作等話題進行交流。
在會談中，馬斯克表示「很高興看到電動車在中國取得進展，未來所有汽車都將是電動的」，也稱特斯拉上海超級工廠是特斯拉表現最好的工廠，「這得益於中國團隊的勤勞智慧」，並稱特斯拉願與中國進一步深化合作，取得更多共贏成果。
國務院總理李強則表示，特斯拉在中國的發展「堪稱中美經貿合作成功範例」，強調平等合作互利共贏才最符合兩國根本利益，還稱中國言出必行，將在擴大市場准入、強化服務保障等方面繼續下功夫，為外資企業提供更優的經商環境等，「讓各國企業安心、放心地投資中國。」
這是馬斯克時隔11個月，再度前往中國訪問。馬斯克上一次訪問中國期間，先後和中國外交部、工信部、商務部、中國貿促會、上海市等多方領導階層會面，還在深夜前往上海特斯拉超級工廠，此前他也社群媒體上回應稱特斯拉「可能很快就會向中國客戶提供FSD。」
中國方面則由中國汽車工業協會、國家電腦網路緊急技術處理協調中心發出公告，宣布特斯拉生產車輛「通過國家車輛資料安全的4項要求」，因此即日起將於各地陸續解除禁行。
由於特斯拉先前設有哨兵模式，在中國恐有洩密嫌疑，因此在不少地方政府機關用地遭到禁止進入，不過在上海超級工廠所生產的特斯拉車型，被認為是唯一符合政府要求的外資企業，因此在解除智慧汽車的禁行限制上，特斯拉被列入第一批通行的名單當中，其他首批通行的企業則包含比亞迪、理想、路特斯、合眾新能源、蔚來。
中國汽車工業協會發布通知提到，「特斯拉做為首批通過國家權威車輛數據檢測的企業，在檢測過程中嚴格按照相關法規標準、流程，符合中國《汽車數據安全管理若干規定》、GB/T 41871-2022《資訊安全技術汽車資料處理安全要求》等法規標準有關規定的4項合規要求，包含車外人臉資訊等匿名化處理、預設不收集座艙資料、座艙資料車內處理、處理個人資訊顯著告知等，因此各地將陸續解除禁行，包含政府機關單位、機場、高速公路等地。」