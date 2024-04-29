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連總統候選人也遭逮！美校園挺巴示威未歇　名校教授憶：宛如戰場

▲美國大學校園挺巴勒斯坦人示威越演越烈，自17日紐約警局進入哥倫比亞大學清場以來，全美校園已共7百多名抗議人士被捕。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國大學校園挺巴勒斯坦人示威越演越烈，自17日紐約警局進入哥倫比亞大學清場以來，全美校園已共7百多名抗議人士被捕。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國多間大學聲援巴勒斯坦的示威潮，近日越演越烈，至今全美校園已經有超過7百人遭逮捕，光是在27日就傳出有200人被捕。警方在週末的一場示威活動清理抗議人士搭建的營帳時，雙方更發生衝突，警方更動用電擊槍、橡膠子彈逮捕多名師生，有教師描述校園宛如「戰場」。

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綜合英國《衛報》、《CNN》、《路透社》等外媒報導，在紐約警方逮捕在哥倫比亞大學紮營抗議的學生之後，聲援巴勒斯坦的示威潮越演越烈，在過去兩週內蔓延至美國各地大學校園，從加州、德州到亞特蘭大和波士頓，可以在草坪上看見，由示威者效仿哥倫比亞大學抗議者搭建的營帳。

▲美國多所大學近日爆發聲援巴勒斯坦、反對加薩戰爭的示威潮，抗議者並在校園裡搭起帳篷。圖為哥倫比亞大學示威者所搭建的帳篷。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國多所大學近日爆發聲援巴勒斯坦、反對加薩戰爭的示威潮，抗議者並在校園裡搭起帳篷。圖為哥倫比亞大學示威者所搭建的帳篷。（圖／美聯社／達志影像）
儘管哥倫比亞大學的校園在本週末恢復平靜，但有些校園仍爆發了警方與抗議人士之間的衝突。有著「南方哈佛」之稱的喬治亞州知名私校艾莫瑞大學（Emory University）25日時就傳出，校方要求警方進入校園，清除反戰示威人士在校內搭建的帳篷營地。

艾莫瑞大學的英語系及原住民研究教授凱梅（Emil’ Keme）表示，當天上午他進入校園時，發現有人群聚集，但才上前查看就被警方驅逐，「我感覺身處戰場，警察及他們的武器、橡膠子彈，我們被推開」。凱梅儘管澄清自己什麼都沒做，仍遭以「擾亂治安」逮捕，所幸當天就被釋放。

另一名哲學系教授赫芙（Lynne Huffer）則稱，當天她去和一名遭逮學生談話，沒想到就被警方以裝了橡膠子彈的長槍抵住額頭，讓她覺得校園不再安全。

《衛報》報導指出，艾莫瑞大學可能是全美各大學爆發反戰示威以來，唯一一所師生遭到警方動用胡椒球（pepper balls）、電擊槍及橡膠子彈對付的學校。

《紐約時報》統計，自哥倫比亞大學示威學生17日被逮以來，至今全美超過80所大學校園發生挺巴人示威，19所學校傳出示威者被抓，全美校園已共7百多名抗議人士被捕。在幾個清場抓人案例中，被捕者大多已獲釋。

光是27日，在波士頓東北大學、亞利桑那州立大學、印第安納大學及密蘇里州的聖路易華盛頓大學，就有逾2百名抗議人士被捕。其中在聖路易華盛頓大學有80多人被捕，就連今年美國總統大選的「綠黨」參選人史坦（Jill Stein）也被逮捕。

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