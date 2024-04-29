連總統候選人也遭逮！美校園挺巴示威未歇　名校教授憶：宛如戰場

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儘管哥倫比亞大學的校園在本週末恢復平靜，但有些校園仍爆發了警方與抗議人士之間的衝突。有著「南方哈佛」之稱的喬治亞州知名私校艾莫瑞大學（Emory University）25日時就傳出，校方要求警方進入校園，清除反戰示威人士在校內搭建的帳篷營地。
艾莫瑞大學的英語系及原住民研究教授凱梅（Emil’ Keme）表示，當天上午他進入校園時，發現有人群聚集，但才上前查看就被警方驅逐，「我感覺身處戰場，警察及他們的武器、橡膠子彈，我們被推開」。凱梅儘管澄清自己什麼都沒做，仍遭以「擾亂治安」逮捕，所幸當天就被釋放。
另一名哲學系教授赫芙（Lynne Huffer）則稱，當天她去和一名遭逮學生談話，沒想到就被警方以裝了橡膠子彈的長槍抵住額頭，讓她覺得校園不再安全。
《衛報》報導指出，艾莫瑞大學可能是全美各大學爆發反戰示威以來，唯一一所師生遭到警方動用胡椒球（pepper balls）、電擊槍及橡膠子彈對付的學校。
《紐約時報》統計，自哥倫比亞大學示威學生17日被逮以來，至今全美超過80所大學校園發生挺巴人示威，19所學校傳出示威者被抓，全美校園已共7百多名抗議人士被捕。在幾個清場抓人案例中，被捕者大多已獲釋。
光是27日，在波士頓東北大學、亞利桑那州立大學、印第安納大學及密蘇里州的聖路易華盛頓大學，就有逾2百名抗議人士被捕。其中在聖路易華盛頓大學有80多人被捕，就連今年美國總統大選的「綠黨」參選人史坦（Jill Stein）也被逮捕。