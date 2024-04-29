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拜登與納坦雅胡再度通話　檢討釋放人質談判

▲圖為先前美國總統拜登與以色列納坦雅胡在以色列特拉維夫會晤。（圖／美聯社／達志影像）
▲圖為先前美國總統拜登與以色列納坦雅胡在以色列特拉維夫會晤。（圖／美聯社／達志影像）

中央廣播電臺

美國白宮表示，美國總統拜登(Joe Biden)28日與以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)通話，檢討正在進行中的釋放人質談判。

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隨著外交努力的加強，以在這個飽受戰爭蹂躪的地區，實現長期尋求的停火，白宮聲明表示，這兩位盟友「檢討了正在進行中的談判，確保人質獲釋，以及加薩(Gaza)的立即停火」。

以色列政府正面臨來自國際盟友要求停火的巨大壓力，並面對以色列國內要求人質獲釋的抗議。這些人質是在引發這場戰爭的去年10月7日襲擊期間，遭到巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)挾持。

埃及、卡達和美國幾個月來一直試圖調解出一項新的停火協議。

白宮聲明表示，拜登與尼坦雅胡「也討論了增加提供給加薩的人道援助，包含透過本週準備開放新的北部越境關口」。

聲明指出：「白宮強調需要與人道組織充分協調，來維持與加強這項進展。」

隨著人道機構對加薩危機發出了更嚴厲的警告，以色列面臨到來自世界各地越來越大的壓力，要求讓更多援助進入這個地區。特別是來自美國。

聲明表示，拜登也重申他對以色列攻擊加薩南部城市拉法(Rafah)的明確立場。

尼坦雅胡宣示將派遣部隊進入拉法，有150萬平民在當地避難。

支持以色列的拜登政府一再對加薩攻擊的大量平民死亡發出警告，並施壓以色列停止對拉法發動任何攻擊。

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