Energy復出太成功！棒棒堂解散15年 6人合體明年小巨蛋開唱
「最殺舞蹈男團」Energy時隔20年今年宣布復出，7月將在小巨蛋開演唱會，門票秒殺又宣布加場，引起主辦方對邀請偶像團復出，產生極大興趣，傳出下一個將合體的團體是解散15年的「Lollipop棒棒堂」，有投資方欲促成6人明年合體登上小巨蛋開唱，實現粉絲的夢想。《NOWnews今日新聞》詢問小煜經紀人，對方透露的確有討論合體的各種可能性，但暫無明確計畫可以透露，也默認了「Lollipop棒棒堂」合體成定局，粉絲們可以引領期待了！
記者薛羽彤、楊慧玲／綜合報導
據《鏡週刊》報導，從可靠消息來源透露，有投資方看中敖犬、小杰、王子、小煜、威廉和阿緯當年Lollipop棒棒堂的聲勢，因此欲促成明年6人合體攻上台北小巨蛋，且這期間他們還將各自發單曲，讓新歌與舊作結合，展現成熟版的棒棒堂男孩。
事實上，王子邱勝翊今年4月中與阿緯、威廉及小煜聚餐，慶祝35歲生日，當時他許下的願望是「祝我們早日合體成功喔！」似乎已經透露6人復出有望。Lollipop棒棒堂自解散後，團員私下常聚會，每次全員到齊時，都會被粉絲拱復出，如今合體計畫即將實現，也讓不少粉絲又驚又喜。
2009年Lollipop棒棒堂約滿後小傑、王子二人改簽傳奇星娛樂於2010年中離團，並找來毛弟改組成JPM。敖犬、小煜、威廉、阿緯四人則與金牌大風簽約並更改團名為「Lollipop F」，之後因版權問題，再次更改團名為「Lollipop@F」，最後於2017年初正式解散。
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