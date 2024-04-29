打敗玄彬！《淚之女王》結局收視飆破紀錄 觀眾敲碗：請原地結婚
由金秀賢、金智媛主演的韓劇《淚之女王》在昨（28）日晚上播出大結局，因為劇情發展引起大批觀眾的好奇與期待，收視率飆到24.9%，成功超越了玄彬與孫藝真的定情之作《愛的迫降》的21.6%，成了tvN頻道史上收視率冠軍，再度證明《淚之女王》的魅力，劇情也引起不少網友討論。
記者洪生儒／綜合報導
《淚之女王》最後大結局的收視率雖然突破紀錄飆到24.9%，但是韓國網友在看完大結局之後，內心的感受都相當複雜，有網友感嘆男主角超級倒霉：「白賢祐真的不去祭改一下嗎？」、「都看不出來男主角的命到底是好還是不好。」也有網友看完瘋狂反轉的結局之後直呼：「傻眼！」、「最後掃墓那一段其實沒必要吧」、「海仁看到2074年的賢祐時，我眼淚忍不住落下」，甚至有不少人痛批劇情太狗血。
不過，也有大批網友看完最後大結局之後，更加確定金秀賢跟金智媛的CP感真的超強，認為兩個人真的非常速配，紛紛表示：「拜託兩位男女主角原地結婚吧！」、「收視率都破玄彬的紀錄了，那是不是也要學一下玄彬趕快跟女主角結婚！」、「希望戲外男女主角也可以有好消息可以跟大家分享」、「哭死我了！你們不結婚對不起大眾！」、「拜託！這一對CP真的要成，他們真的太合了」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道