影片剪輯費只付100元！大馬網紅壓榨剪接師 網友大罵：慣老闆
一名馬來西亞的網紅找人幫忙剪接，竟只願意付一支影片15令吉（約新台幣102元）的費用，讓剪接師超傻眼，並將此事發佈到社群平台，引發網友議論，許多網友紛紛批評該名網紅壓榨勞工，根本是「慣老闆」。
國際中心賴正琳／綜合報導
《NOODOU》報導，一名仍在學的女生在「小紅書」發佈整起事件緣由，她指出自己透過WhatsApp上的訊息，得知該名網紅正在招募剪輯師，沒想到入職後卻發現薪資根本不是對方對外宣稱的每小時到2小時有20令吉（約新台幣137元）至30令吉（約新台幣205元）的時薪，而是「一支影片15令吉」，讓她十分傻眼。
女學生指出，網紅在她剪片期間多次要求修改，她也坦承實際剪片時間至少需要2天，完成後卻只願意給她15令吉酬勞，直到她要求提高薪資到25令吉（約新台幣170元），才心不甘情不願的補回10令吉，更讓女學生傻眼的是，網紅除了嗆「15令吉已經很多了」，事後還不斷騷擾她。
女學生指出已經多次告知他「不願意再度合作」，但該名網紅仍一直私訊，要她把之前的影片上傳到雲端、要她回來繼續剪片，以及稱如果能介紹其他人進來，就會付她佣金。
女學生很生氣地表示，原本只是想賺點零用錢，然而對方卻看準她不懂市場行情，明明很滿意影片成果，卻仍以低薪應付了事，還想要她找別人入火坑，因此決定曝光整個過程，希望其他無辜的人不要再受騙上當。