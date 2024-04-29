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沖繩旅遊注意！日本「最短航線」7月底停飛　7分鐘起降成絕響

▲往來南大東島與北大東島的日本最短航班，7月底後將停飛。（圖／翻攝自Ｘ）
▲往來南大東島與北大東島的日本最短航班，7月底後將停飛。（圖／翻攝自Ｘ）

國際中心顏得智／綜合報導

往來南大東與北大東島，號稱「日本最短」的一條飛機航線，將在今年七月底停飛，全程起降最短可約7分鐘的體驗即將成為絕響，這也讓當地居民相當憂心。

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據《產經新聞》報導，這段航線連結了沖繩本島以東約360公里的的南大東島與北大東島，兩島直線距離約13公里，然而，這段日本最短航線將在7月底停飛，兩島之間的民眾若要採取飛行，可能得變向繞行700公里。

報導提到，原航線由螺旋槳飛機運載，最多可載50人，從起飛到著陸，若天氣條件好，航線幾乎是筆直的，僅會花上7分20秒。由於飛機上升後，立即就會進入降落位置，安全提示燈全時間亮起，機上並不提供餐飲。

在航空界中，飛機事故最容易發生於起飛3分鐘和降落8分鐘的這11分鐘，因此也有「關鍵11分鐘」或「神奇的11分鐘」之稱，但這條航線甚至不到8分鐘。

這條航線於1997年10月開通，目前營運該條航線的是琉球空中通勤公司（RAC），使用機型為DHC-8-400CC，同時運載乘客和貨物，航線採三角航程，由沖繩本島那霸機場出發，經北大東島，再到南大東島，隨後返回那霸，且僅為單程航班，一周會有某幾天採反向航程。

琉球空勤表示，這款特殊機型，將原載客量70-80人的內艙改為50人的客艙和可容納新鮮食品和其他貨品的貨艙，全世界僅有5架。面對七月即將改變現有航班，琉球空中通勤也提到，希望透過直飛航班來增加座位數量，改由兩島分別直飛那霸機場，並擴增往返航班，然而，這變向使得兩島之間通行變得不便。

一名北大東島村民代表向《產經新聞》表示，這條航線需求量很大，有時甚至一位難求。同時也提到，若變為從那霸分別直飛兩島，遊客想在南大東與北大東島之間遊覽將無法做到，他認為遊客數量將會減少，且航班經過那霸，機票價格也會變貴。

事實上，目前有渡輪載運連結兩個島嶼之間，但每周只運行一趟，因兩島地形，沿岸峭壁以及海浪洶湧，渡輪無法停靠在島上，需在渡輪上靠著吊車吊起一個如纜車的車廂，才能登陸。

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