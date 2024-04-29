陳奕迅武漢開唱遇「女歌迷帶擴音器」騷擾 他翻白眼譏笑模仿
香港歌王陳奕迅（Eason）近日在大陸舉辦巡迴演唱會，繼上次南京站被觀眾比中指後，26日他來到武漢站，碰上拿著擴音器的女歌迷頻頻大喊「Eason」、「我愛你」，甚至還會搶在每首歌的結尾時，搶先唱出最後一句歌詞，打亂陳奕迅的節奏及影響現場氣氛。陳奕迅忍無可忍在台上直接翻白眼，還把麥克風示意給那個觀眾要她上台唱。
記者薛羽彤／綜合報導
陳奕迅26日到武漢開唱，搖滾區前排有一位女歌迷，整場拿著擴音器告白，狂喊「唱得好」、「我愛你」，不僅如此，還會搶在每首歌的結尾時，唱出最後一句歌詞，打壞其他觀眾享受演唱會的興致。陳奕迅一度在台上回應，誇她發聲很有技巧，打趣要留個電話號碼交流，最後唱到《任我行》時，陳奕迅終於忍不住，在台上直接翻白眼兼搖頭，並把麥克風遞向該名女歌迷，示意對方上台唱，還模仿女歌迷的行為，唱出歌曲的最後一句「人群是那麼像羊群」，逗樂其他歌迷。
據現場觀眾表示，該位女歌迷經工作人員勸導無效，還揚言「誰趕我我就脫衣服」，因她的行為已影響到其他觀眾，最後還是被帶出場外。陳奕迅演唱會遇上許多狀況，網友也紛紛心疼他，「陳奕迅總是遇些奇事」、「陳奕迅：我唱歌就夠累了，還要處理這種突發狀況」、「陳奕迅：武漢演唱會，遇上帶上大喇叭的女野人」、「心疼Eason。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道