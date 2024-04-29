中火將新增4機組 盧秀燕：數量稍微多了點、可能國家電力不夠
台電推動中火以氣換煤計劃，第二期計畫新建4部燃氣機組，未來發電量將是目前的1.5倍，引起地方不滿，議會國民黨團今天在地方說明會發動抗爭。台中市長盧秀燕則表示，可能國家電力不夠，國家要再增加4部燃氣機組，但「稍微多了點」。未來發電機組若變成14部，恐怕空氣將惡化。台電應將減煤政策講清楚。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕指出，火力發電的特色就是會造成污染，中火已經是全國最大電廠，雖然天然氣比煤電好一點，但「也是火力發電、也是有污染」，第一階段增加2部燃氣機組，經過協調後，台電同意拆除2部燃煤機組，「先前建2組拆2組，抓平的話可以接受」。
盧秀燕接著說，可能國家電力不夠，因此國家要在中火增加4部燃氣機組，「我們認為稍微多了點」，她指出台中電廠已是全國最大電廠、用最污染的方式火力發電，「不能把發電只押在台中」。
盧秀燕認為，過去幾年減煤減了300萬噸，好不容易改善空氣，若中火要新增4部燃氣，未來若機組增加成14部，恐怕空氣會惡化。她主張應該適度減煤，才不會功虧一簣。媽她呼籲台電、經濟部，若要增氣一定要減煤，這幾天台電開始進行說明會，希望好好的跟當地民眾、市府溝通減煤政策。
根據台電的說明書中，一期2部機組商轉後，燃煤1～4機組將停用；二期計畫實施後，燃煤6～20機組將轉為緊急備用電力設施，亦即未來中火只燒氣不燒煤。