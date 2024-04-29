微罪不檢舉有例外！逆向停車等「5狀況」續開放　最快6月上路

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1.機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽。(第31條第6項，罰鍰500元)
2.騎機車手持行動電話通話。(第31條之1第2項，罰鍰1000元)
3.汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全。(第31條之1第3項，罰鍰600元)
4.倒車未顯示燈光或不注意行人；大型車倒車無人在後指引。(第50條第2、3款，罰鍰600元至1200元)
5.在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道臨時停車。(第55條第1項第1款，罰鍰300元至600元)
6.在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺及消防車出入口五公尺內臨時停車。(第55條第1項第2款，罰鍰300元至600元)
7.不依順行方向或併排臨時停車。(第55條第1項第4款，罰鍰300元至600元)
8.在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內或消防車出入口五公尺內停車。(第56條第1項第1款，罰鍰600元至1200元)
9.在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出入口或消防栓前停車。(第56條第1項第3款，罰鍰600元至1200元)
10.於身心障礙專用停車位違規停車。(第56條第1項第10款，罰鍰600元至1200元)
今立法院交通委員會持續審查修正草案，針對爭議較大的未戴安全帽、違停身心障礙車位，決議持續開放，另騎樓除外的人行道、行人穿越道等違規停車以及不依順行停車也同樣維持開放民眾檢舉。
交通部長王國材說明，今天討論結果還是可以接受，最重要的是中央跟地方政府對於相關道路交通安全設施、行人設施積極進行，把環境整頓好，讓大家不容易犯錯，尊重大家意見。
公共運輸及監理司司長林福山解釋，行人穿越道、人行道臨停會比較影響行人安全通行，另不依順行停車則代表前面有一段是逆向行車，因此維持開放民眾檢舉，他也提醒，警察攔檢確認駕駛人會記點，民眾檢舉、科技執法不會納入記點，1年被記12點會吊扣駕照2個月，現行1年可以自費講習1次抵扣2點，也將增加1次，一年最多可以扣抵4點，接續要送二讀、三讀，若順利通過，最快6月實施。