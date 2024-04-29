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花16萬吃一餐！搭直升機到知名餐廳吃飯　大馬網友：有錢就是任性

▲一名知名餐廳老闆揭露有客人專門搭乘直升機前來吃飯，飛一趟花費至少16萬元。（圖／翻攝自TikTok）
▲一名知名餐廳老闆揭露有客人專門搭乘直升機前來吃飯，飛一趟花費至少16萬元。（圖／翻攝自TikTok）

國際中心賴正琳／綜合報導

一名知名餐廳老闆揭露有客人專門搭乘直升機前來吃飯，短短一小時的交通花費至少2.5萬令吉（約新台幣16萬元），在客人離開前，老闆抓緊機會跟這群有錢的客人們合照，並分享到社群平台上，引發網友熱烈回應，直呼：「有錢人就是任性！」

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根據《星洲日報》，馬來西亞吉打州浮羅交怡島上的知名餐廳「Dangau Langkawi」老闆再迪哈山在TikTok上分享影片，稱有六名客人在昨（28）日搭乘直升機來餐廳用餐，從影片上可看出直升機型號為歐直AS365海豚直升機，推估飛來島上吃午餐的交通費約為2.5萬令吉（約新台幣16萬元）。

再迪哈山指出28日他接到一通電話，對方自稱是直升機師，大約下午兩點多會飛來餐廳附近用餐，要求留下約15人的座位。一開始再迪哈山以為是惡作劇電話，沒想到沒多久便聽到直升機的螺旋槳聲，一架直升機停在餐廳附近約20公尺的空地外，並走下來6個人，他們其他的同伴則搭車前來聚餐。

再迪哈山表示他不知道這些客人是從哪裡飛來用餐，但在用餐期間無意間得知其中一人有馬來西亞的拿督勛銜，拿督在馬來西亞相當於英國爵士的地位。這群客人用餐一小時後便離開，餐費約4500令吉（約新台幣10萬元）。

另外，在馬來西亞有任何直升機需要起飛或降落都需要獲得馬來西亞民航管理局批准，警方指出這群「有錢客人」的確有先知會地方空中交通管制塔，是趟合法的直升機行程。此事在TikTok傳開，許多網友對「搭直升機只為吃一頓飯」這件事感到不可思議，直呼：「貧窮限制想像」。


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