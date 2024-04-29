花16萬吃一餐！搭直升機到知名餐廳吃飯　大馬網友：有錢就是任性

我是廣告 請繼續往下閱讀
再迪哈山指出28日他接到一通電話，對方自稱是直升機師，大約下午兩點多會飛來餐廳附近用餐，要求留下約15人的座位。一開始再迪哈山以為是惡作劇電話，沒想到沒多久便聽到直升機的螺旋槳聲，一架直升機停在餐廳附近約20公尺的空地外，並走下來6個人，他們其他的同伴則搭車前來聚餐。
再迪哈山表示他不知道這些客人是從哪裡飛來用餐，但在用餐期間無意間得知其中一人有馬來西亞的拿督勛銜，拿督在馬來西亞相當於英國爵士的地位。這群客人用餐一小時後便離開，餐費約4500令吉（約新台幣10萬元）。
另外，在馬來西亞有任何直升機需要起飛或降落都需要獲得馬來西亞民航管理局批准，警方指出這群「有錢客人」的確有先知會地方空中交通管制塔，是趟合法的直升機行程。此事在TikTok傳開，許多網友對「搭直升機只為吃一頓飯」這件事感到不可思議，直呼：「貧窮限制想像」。
@dangaulangkawiHari ini dalam sejarah. Customer dtg makan kat Dangau naik Helikopter. #dangaulangkawi
♬ Balik kampung - ꧁ 𝑹.𝒌𝒂𝒚_𝑶𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 ꧂