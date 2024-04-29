不只田馥甄被取消！盧廣仲「中國開唱也喊卡」現身首曝真實心聲
田馥甄無端被中國大陸視為「台獨分子」封殺2年，好不容易要在5月2日天津「泡泡島音樂與藝術節」開唱，卻因為抗議聲量緊急喊卡。同樣取消音樂節的還有盧廣仲，他今（29）日出席咖啡品牌代言，被問及此事僅表示：「我追求的是內心寧靜。」
記者黃雅琪／台北報導
盧廣仲原定出席5月3日北京「超級草莓音樂節」開唱，想不到主辦單位在4月21日，緊急宣布活動取消：「參演音樂人盧廣仲因主要製作團隊成員身體有恙，缺席本次音樂節。調整後的陣容及演出時間安排稍後另行公布。」
今日盧廣仲出席咖啡品牌代言活動，笑說最近迷上紫微斗數，立刻被問有沒有算到「團員生病」的事，他搖頭笑說：「沒有、沒有，我沒有這麼厲害！」著急的在現場泡起咖啡來。聊到心情還好嗎？盧廣仲表示：「有了年紀後，追求的不是好心情和快樂，我追求的是內心寧靜，就是中觀論啦！不好也不壞！」
盧廣仲沒有正面回答北京「超級草莓音樂節」取消事件，以本草綱目記載喝咖啡能增加勇氣打圓場。他透露新專輯目前製作進度40%，有機會在年底推出。
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