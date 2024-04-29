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央行出手？日圓貶破160後爆拉回155　專家研判「胖手指」可能性

▲日圓兌美元匯率突破34年新低，貶破160大關。（圖／記者顏真真攝）
▲日圓兌美元匯率突破34年新低，貶破160大關。（圖／記者顏真真攝）

國際中心顏得智／綜合報導

日圓兌美元今日匯市開盤一度貶破160大關，但接近中午突又急拉至155附近，波動極大。有日商銀行主管認為，這可能是一次胖手指交易。至於日圓貶值是否可能讓黑天鵝出現，或是導致日本經濟出現大變化，日本學者也給出解讀。

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面對日圓今開盤瞬間下殺，根據關注全球財經訊息的外媒《Investing.com》報導，日商瑞穗銀行駐新加坡的經濟與策略主管Vishnu Varathan猜測，這可能是一次「胖手指」交易，但也表明了現貨和期權領域的極端投機行爲，以及投資者對干預風險的高度敏感。

「胖手指」（fat finger）是金融業廣泛使用的術語，指人為在鍵盤上打錯字，或輸入錯誤的金額或數量，所造成的錯誤交易；嚴重的話，恐造成重大的經濟損失，甚或引發市場混亂。

事實上，最著名胖手指事件之一，就是2005年日本瑞穗集團旗下瑞穗證券（Mizuho Securities）自身，當時一名交易員輸入錯誤指令，原應輸入「以每股61萬日圓，出售1股J-COM公司股票」的指令，誤植為「以每股1日圓出售61萬股J-COM公司股票」，導致瑞穗證券需花費400億日圓成本，回補J-COM公司股票，因此衝擊日股。

日圓經歷早盤驟貶至160大關後，稍早又瞬間急拉，拉回至1美元兌155日圓附近，市場質疑日本政府出手干預。

日圓持續貶值，中國財經相關媒體近期紛紛以黑天鵝再現不斷宣傳，針對日圓貶值是否可能導致日本經濟泡沫，日本早稻田大學商學院副教授樋原伸彥則認為，日圓貶值最大的原因不在日本，日本央行採取什麼措施都不會有太大作用，美國的利息高才是主要原因，原先市場預期美國聯準會（Fed）今年將三度降息，但美國通膨居高不下，降息預期降溫，樋原伸彥指出，日元貶值會進一步抬高物價，若日元持續貶值，可能會給日本經濟帶來深遠影響。

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