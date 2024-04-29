央行出手？日圓貶破160後爆拉回155　專家研判「胖手指」可能性

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「胖手指」（fat finger）是金融業廣泛使用的術語，指人為在鍵盤上打錯字，或輸入錯誤的金額或數量，所造成的錯誤交易；嚴重的話，恐造成重大的經濟損失，甚或引發市場混亂。
事實上，最著名胖手指事件之一，就是2005年日本瑞穗集團旗下瑞穗證券（Mizuho Securities）自身，當時一名交易員輸入錯誤指令，原應輸入「以每股61萬日圓，出售1股J-COM公司股票」的指令，誤植為「以每股1日圓出售61萬股J-COM公司股票」，導致瑞穗證券需花費400億日圓成本，回補J-COM公司股票，因此衝擊日股。
日圓經歷早盤驟貶至160大關後，稍早又瞬間急拉，拉回至1美元兌155日圓附近，市場質疑日本政府出手干預。
日圓持續貶值，中國財經相關媒體近期紛紛以黑天鵝再現不斷宣傳，針對日圓貶值是否可能導致日本經濟泡沫，日本早稻田大學商學院副教授樋原伸彥則認為，日圓貶值最大的原因不在日本，日本央行採取什麼措施都不會有太大作用，美國的利息高才是主要原因，原先市場預期美國聯準會（Fed）今年將三度降息，但美國通膨居高不下，降息預期降溫，樋原伸彥指出，日元貶值會進一步抬高物價，若日元持續貶值，可能會給日本經濟帶來深遠影響。