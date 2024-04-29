《不夠善良的我們》刪減片段流出 林依晨難產被賀軍翔送醫
《不夠善良的我們》結局收視最高1.48，導演徐譽庭忍痛割愛的片段今（29）日釋出，包括簡慶芬（林依晨飾演）難產，在何瑞之（賀軍翔飾演）陪伴下被送進醫院的畫面，據悉這個難產的小孩，就是簡慶芬和何瑞之的兒子布布。
記者羅凌筠／綜合報導
另一段是Rebecca（許瑋甯飾演）罹癌，被哥哥（柯宇綸飾演）載回台東成功的片段，只見Rebecca哥哥張志豪含淚笑唱兒歌，讓「戲散情未了」的觀眾再度淚崩。據聞當時這段情節花了相當多的時間拍攝，柯宇綸為了熟練駕駛小貨車不斷往返花蓮台東，可惜因為7、8集情節過長而刪掉。
在第8集，簡慶芬在台東陪伴Rebecca走完生命最後一程，兩位主角時而互刺、時而彼此告解、最終緊緊擁抱的和解過程，讓觀眾哭了整集，林依晨記憶最深刻的一場戲就是自己為了Rebecca做了麻辣火鍋：「那場戲突顯了兩人之間的敵意、隔閡和心理距離，沒話找話說，但又不小心說到了尷尬的『橋的另一頭』、『沒了』這類提醒了Rebecca生命即將走到盡頭的殘忍事實時，場面再度尷尬，而最後化解尷尬的竟是一包王子麵，讓我印象非常深刻。」
而許瑋甯也透露太喜歡與林依晨之間的對手戲：「明明對方是假想敵，卻是最了解你的人，將無比的矛盾及灰色地帶發揮到極限的狀態，非常過癮。兩個角色讓人心疼又無助，好像只要有那麼一點點希望就還能站起來，雖然最後Rebecca人生要告一段落，但最後與慶芬的相處，是她成長幅度最廣、最寬，最接近慶芬的周全跟圓滿的一次。」
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