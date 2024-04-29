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不開冷氣受不了！台北信義狂飆35.8度　4縣市亮「高溫警戒燈號」

▲今明兩天都受到西南風影響，全台氣溫偏高，台北市信義區已經出現攝氏35.8度的最高溫。（圖／記者陳明中攝）
▲今明兩天都受到西南風影響，全台氣溫偏高，台北市信義區已經出現攝氏35.8度的最高溫。（圖／記者陳明中攝）

記者張志浩／綜合報導

今（29）日全台高溫炎熱，由於風向吹西南風，台東縣已經出現「焚風」現象，大武鄉午後飆出攝氏36.7度為全台最高，台北市信義區也有攝氏35.8度的最高溫，中央氣象署目前持續發布「高溫資訊」，提醒臺北市、高雄市、屏東縣、臺東縣務必留意攝氏36度以上的極端高溫出現，並慎防熱傷害。

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氣象署指出，今明兩天都受到西南風影響，全台氣溫偏高，今日截至下午3點，「台東大武」攝氏36.7度是最高溫，其次依序為「台北信義」攝氏35.8度、「屏東內埔」攝氏35.4度、「高雄內門」攝氏35.4度、「新北新店」攝氏35.1度。

▲中央氣象署目前持續發布「高溫資訊」，提醒臺北市、高雄市、屏東縣、臺東縣留意攝氏36度以上的極端高溫出現。（圖／中央氣象署提供）
▲中央氣象署目前持續發布「高溫資訊」，提醒臺北市、高雄市、屏東縣、臺東縣留意攝氏36度以上的極端高溫出現。（圖／中央氣象署提供）
氣象署發布高溫資訊示警，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作者。

⚠️高溫資訊

🟡黃燈：臺北市、高雄市、屏東縣、臺東縣

▲今明兩天各地多雲到晴，週三鋒面開始影響，雨勢將一路持續到週五。（圖／中央氣象署提供）
▲今明兩天各地多雲到晴，週三鋒面開始影響，雨勢將一路持續到週五。（圖／中央氣象署提供）
氣象署技正羅雅尹表示，明（30）日下半天將有鋒面接近，水氣漸增，中部以北、東北部、東部將轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，其它地區也有零星短暫陣雨或雷雨，午後各地山區則有局部短暫雷陣雨。

週三、週四（5/1、5/2）迎接梅雨季第一波鋒面，各地容易出現短暫陣雨或雷雨，西半部要留局部較大雨勢，東北季風增強也會使北台灣天氣轉涼，白天高溫將到攝氏25至27度，低溫攝氏21至22度，其它地區也因為雲多下雨，氣溫也略微下降。

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