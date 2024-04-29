不開冷氣受不了！台北信義狂飆35.8度 4縣市亮「高溫警戒燈號」
今（29）日全台高溫炎熱，由於風向吹西南風，台東縣已經出現「焚風」現象，大武鄉午後飆出攝氏36.7度為全台最高，台北市信義區也有攝氏35.8度的最高溫，中央氣象署目前持續發布「高溫資訊」，提醒臺北市、高雄市、屏東縣、臺東縣務必留意攝氏36度以上的極端高溫出現，並慎防熱傷害。
記者張志浩／綜合報導
氣象署指出，今明兩天都受到西南風影響，全台氣溫偏高，今日截至下午3點，「台東大武」攝氏36.7度是最高溫，其次依序為「台北信義」攝氏35.8度、「屏東內埔」攝氏35.4度、「高雄內門」攝氏35.4度、「新北新店」攝氏35.1度。
氣象署發布高溫資訊示警，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作者。
⚠️高溫資訊
🟡黃燈：臺北市、高雄市、屏東縣、臺東縣
氣象署技正羅雅尹表示，明（30）日下半天將有鋒面接近，水氣漸增，中部以北、東北部、東部將轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，其它地區也有零星短暫陣雨或雷雨，午後各地山區則有局部短暫雷陣雨。
週三、週四（5/1、5/2）迎接梅雨季第一波鋒面，各地容易出現短暫陣雨或雷雨，西半部要留局部較大雨勢，東北季風增強也會使北台灣天氣轉涼，白天高溫將到攝氏25至27度，低溫攝氏21至22度，其它地區也因為雲多下雨，氣溫也略微下降。