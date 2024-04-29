名家論壇》鄭仲嵐／眾議院補選三連敗！日本自民黨執政現警鐘

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這場選舉也被視為是9月總裁選舉的「前哨戰」，因此執政黨務必力求一席。不過受到黨內募款餐會資金遭到議員私有化爭議等，自民黨民調始終未見起色，在兩成左右徘徊。最終自民黨亦放棄在東京跟長崎推出候選人，只在島根推人參選，但縱使岸田親自下鄉兩度輔選，依舊無法挽回頹勢。
巧合的是，三席補選皆是由在野的立憲民主黨當選：東京都十五區由江東區議員，37歲的酒井菜摘以近5萬票拿下；島根一區則是由58歲龜井亞紀子，擊敗由自民黨推薦、55歲的錦織功政；長崎三區則是由44歲山田勝彥，擊敗40歲井上翔一朗。立憲民主黨黨魁泉健太則直言，必須趕緊解散國會重選，不然日本政治只會拖泥帶水。
國會解散恐將延後
自民黨幹事長（黨秘書長）茂木敏充則對記者們感嘆到：「非常強的逆風，我們只能慎重接受這個嚴酷的結果」。選後，何時解散國會重選再度被端上檯面討論，原先外界預測在6月底的國會開議期結束後重選是最佳解，但現在看來，恐怕到時候岸田政權民調仍是無法回穩。
回顧上次「補選全敗」的2021年4月，當時菅義偉任期遭逢補選三連敗後，隨後自家地盤的橫濱市長選戰也輔選失敗，導致菅義偉聲望一路下滑。最後菅義偉也放棄於9月角逐總裁選舉，才有岸田文雄執政的機會。
岸田在執政以後，因為新冠疫情回穩、重啟國門迎接觀光客等，讓其在隨後的參眾兩院補選都是勝多敗少，2021年10月以來戰績是8勝3敗。不過這次遭逢三連敗，連島根「保守王國」都陷落，可說是對目前政權敲響警鐘。
不過，自民黨雖然遭逢三連敗，但是在野黨也未出現成功整合。加上這三場補選投票率都創新低，顯示選民只是相對選個「好蘋果」來給執政黨警惕。只是自民黨如果不在募款餐會資金流向、懲處上做出更透明，更重要的是如何抑制日圓貶值下、物價持續高漲的民生壓力。
一黨優越面臨危機
特別是6月底時，岸田政權即將迎來執政千日的里程碑。早在先前，岸田才超越前首相橋本龍太郎，成為在任天數第八高的首相。加上岸田要於5月1日至6日間，前往歐洲的法國與南美洲的巴西與巴拉圭訪問，隨後6月也要出席義大利的G7峰會、7月也有北約峰會等，身為一國領袖，岸田在外交的辨識度還是相當高。
因此，縱使岸田文雄民調持續低迷，但是目前自民黨內仍是未出現「後岸田」的領袖型人物，讓黨內陷入群龍無首的窘境。縱使外界都用選舉跟民意給予反饋，但是在自民黨內部仍是不敢輕舉妄動，擔憂若是岸田解散國會、或不出馬角逐下一任總裁，可能造成黨內進一步分崩離析。
在自民黨因為募款餐會資金私有化事件，陸續解散派系後，目前只剩麻生派還在運作中。其中過去無派系的菅義偉是否會捲土重來參選，也是外界關注焦點。其他還有黨內「異端兒」的數位大臣河野太郎，以及小泉進次郎，或是現任外務大臣上川陽子等，都有可能出馬角逐。在沒有派系壓力下自由投票，將端看個人本事。
雖然國內聲望未見起色，不過岸田在外交上的斬獲仍算不錯，加上6月開始政府將實施4萬日圓減稅政策，希望能贏回一些民心。否則今後，自民黨有可能面臨一黨優越體制裂解的可能，日本這個看似東亞政治最穩固的美國盟邦，也有可能一夕間出現變化。
●作者：鄭仲嵐／BBC中文、德國之聲中文等外媒駐東京特約記者，作品見諸於台灣、英國及日本媒體。
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