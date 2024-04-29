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「海龍蛙兵」是我的榮譽！壹柒柒拍成人片遭汰除　嘆：尊重老學長

▲前「海龍蛙兵」士官壹柒柒，因在網路上拍攝成人片販售遭軍方汰除，讓他直呼：「海龍蛙兵是我應得的榮譽！」但仍決定尊重軍方、老學長的立場。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲前「海龍蛙兵」士官壹柒柒，因在網路上拍攝成人片販售遭軍方汰除，讓他直呼：「海龍蛙兵是我應得的榮譽！」但仍決定尊重軍方、老學長的立場。（圖／記者詹鎰睿攝影）

記者詹鎰睿／台北報導

知名成人平台SWAG日前宣布簽下一位前海龍蛙兵士官「壹柒柒」，引發退役軍人不滿，紛紛集結到NCC（國家通訊傳播委員會）抗議陳情，並表明要捍衛「海龍蛙兵」頭銜尊嚴。對此，壹柒柒今（29）日出席加盟記者會，談及此事，他則認為「海龍蛙兵」是他辛苦多年得到的努力，認為自己並沒有做出傷天害理的事情，但還是選擇尊重學長、尊重軍方的決定。

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▲壹柒柒。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲首次與壹柒柒碰面的前輔導長內內（右），也呼籲大家多多關注國防部弟兄的辛苦。（圖／記者詹鎰睿攝影）
壹柒柒透露，他在服役期間，所有在社群平台上的作品，從沒提到自己是「海龍蛙兵」的身分，是直到新聞媒體爆出來後，才被掛上「海龍蛙兵」去做連結。他認為自己並沒有做傷天害理的事情，在軍中服役了9年，「海龍蛙兵這四個字，是我辛苦半年得到的努力，是我應得的榮譽。」強調自己仍擁有榮譽心，並沒有因為拍片這件事情，而影響到自己在軍中的表現。

如今被軍方汰除後，壹柒柒也只能選擇尊重。至於老學長們的抗議，壹柒柒也大方回應，畢竟年代不同，彼此的理解也不同，「我能理解老前輩的立場，尊重他們。」談到拍片最大的底線？壹柒柒堅持不露臉，但如果粉絲在外面認出他的話，他願意承認與合照，「我希望他們不要公開就好！」

▲壹柒柒。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲壹柒柒表示，彼此認知不同，但他能尊重軍方決定與老學長們的想法，強調未來個人不會以「海龍蛙兵」身分宣傳。（圖／記者詹鎰睿攝影）
壹柒柒笑說，其實身邊很多朋友、學長、學弟對他的決定都沒有多說什麼，僅表示「戴墨鏡其實還是可以用身體認出你！」談到酬勞，壹柒柒表示過往月收入是6萬多，包含各種軍中加給，至於成人付費平台的部分：「我完全沒有查耶！」不願透露許多。經紀人也表示，壹柒柒加入SWAG後的收入，完全看他在直播上的表現，「月入百萬也有可能！」

稍早，陸軍司令部回應，尊重個人選擇職業的權利，沒有評論，當事人已因案汰除，外界不宜再以「海龍蛙兵」、「輔導長」等軍隊專有名詞，作為商業行銷手段，造成民眾錯誤認知。

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