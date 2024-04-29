林志玲時尚照掀熱議！律師李怡貞「懂她為何不談黃子佼」：水很深
「第一名模」林志玲擁有精緻的臉蛋和纖細姣好的體態，出道多年的她成了許多時尚品牌的寵兒，擁有不少時尚資源，出席活動總讓粉絲們被她的打扮給美到超驚艷！不過，近日林志玲為中國雜誌拍攝封面照，其中一張穿著全黑禮服、套上造型手套、雙腿大開燦笑的照片，因為跟過往形象差異過大，引起熱議。而律師李怡貞也發文直言：「看不到志玲姐姐對黃子佼事件說些什麼，此照片完美詮釋身在演藝圈的身不由己，也真的不用多說什麼了吶！」此文一出，掀起網友關注。
記者洪生儒／綜合報導
律師李怡貞在看到林志玲為中國雜誌拍攝的照片之後，也在自己的社群上發文表示：「看到志玲姐姐這張照片，看不到志玲姐姐對黃子佼事件說些什麼，我有印象志玲姐姐的所有公開活動，好像黃子佼是大多案場的主持人。我覺得就算我在配偶的春酒喝到掛掉嚇死配偶新同事（老同事已習慣），半夜配偶抬不動代駕跑跟飛一樣，還被吵過架的鄰居大媽協助抬回家裡。根本也不算什麼了吧！這世界本來就很荒謬。」
律師李怡貞針對照片指出：「沒有構圖的隨意相機取景，混亂的髮型、奇怪的造型，違和的情緒，微醺的感覺，乍看像蟑螂在爬牛油果的意象，真的不要跟我說什麼愛捏！志玲姐姐啊，妳真的可以拒絕戴哪麼多觸角的手套呀。」
看到林志玲被拍出這樣的照片，讓律師李怡貞忍不住感嘆：「此照片完美詮釋身在演藝圈的身不由己，也真的不用多說什麼了吶！」李怡貞也在留言區表示：「可以理解為何林志玲不對黃子佼事件評論了啦，水很深啦！」而盾牌牙醫史書華則留言表示：「嘆氣！人都不缺錢了，為什麼要這樣消耗自己的名聲？」
其他網友看到律師李怡貞的發文之後，也紛紛留言表示：「李律直接破題！對兩岸國慶作不同表態，享受台南女兒光環遇到話題就噤聲，但仍能保持形象。她想當的是『剛剛好的好人』」、「可能想演繹的是，只要是我，萬景hold得住」、「我好奇攝影師跟造型是哪位有才的」、「我覺得志玲姐姐沒啥問題啊！有問題的是造型師吧」、「志玲姐姐一樣美，是那個團隊美感不行」。
另外也有網友指出：「對於她的工作，我覺得她很敬業！一個演員不應選擇角色，因為人生跟演戲是兩碼子事！她的工作就是演員，所以她尊重的是她的工作，而她的人生也沒讓他人做主過！她只是工作，而她的這工作沒傷害任何人，所以她可以自由選擇接與不接，這是她賺錢的自由！」
律師李怡貞也回應網友留言表示：「我也覺得她很敬業，但是業沒有敬她。以她努力拼搏這麼多年，我覺得她是有能力能夠對自己奇怪的作品篩選或是調整，而不是像被黃子佼騙拍照的那些女孩一樣敬業的照單全收」，並透露這其實這才是她想要表達的意思。
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