賴清德10年前也曾訪上海！心得報告曝光：應求同存異才能促進交流
國民黨立院黨團總召傅崐萁率團訪問中國，昨天在議場前分享成果，並呼籲準總統賴清德，更喊話準總統賴清德「勇敢面對兩岸關係」。事實上，賴清德2014年在台南市長任內，也曾率團訪問上海，當時市府的報告還說，賴清德認為，兩岸應該要往前 看，求同存異，才能促進兩岸互動交流與福祉。
記者何哲欣／台北報導
2014年6月，台南市政府舉辦「陳澄波百二誕辰東亞巡迴大展」，6月6日賴清德率團到中國上海中華藝術宮，進行第三站盛大開展。賴清德在臉書說，「我們由衷地相信，文化沒有國界，而文化的力量更能夠超越政治；陳澄波先生的一生，就是最好的證明。陳澄波先生由於熱心公眾事務，導致他在52歲時，不幸於二二八事件中受難。這確實是一個歷史的悲劇，但是也讓我們後人認識到，威權的政府可以輕易奪去他的生命，卻抹煞不了他永恆的藝術能量，更阻止不了後人對他人格價值的追思。」
台南市政府8月也提出出國計畫報告，報告內容提到，「對於兩岸交流，賴市長認為兩岸交流應以合作取代對抗，用交流取代圍堵，彼此尊重且自信的交往，穩健良性的交流，讓兩岸彼此聽到更多元不同的聲音；另外並引用中國國家主席習近平先生談話，不以對抗、衝突，而是互相尊重造成合作雙贏，兩岸交流應該要有充分的溝通與多元的聲音，全面完整的彼此了解，進而理解、諒解、和解，達成兩岸交流的最終目標，追求兩岸人民的最大福祉。」
報告中也說，「賴市長強調，透過這次城市交流，市府團隊也學習到很多，相信在未來市政推動上，有很多地方台南市可以藉重上海的寶貴經驗，讓台南市更加進步。另強調此行主要目的雖然是文化交流，但同時也將臺灣多元的聲音表達出來，兩岸應該要往前看，求同存異，才能促進兩岸互動交流與福祉。」