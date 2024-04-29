柯建銘轟藍委訪中是「賣台之旅」 他起底這段話：打臉賴清德？
國民黨立法院黨團總召傅崐萁上週率黨籍立委訪陸，遭民進黨團總召柯建銘稱是「賣台之旅」，甚至稱是「養套殺三部曲」。對此，新黨台北市議員侯漢廷表示，準總統賴清德2022年曾稱支持開放陸客團來台、樂意跟中國交流，抨擊柯建銘「公然打臉蔡英文、賴清德嗎？」
記者王德蓉／綜合報導
侯漢廷今（29）日在臉書發文質疑，民進黨抨擊國民黨立委是「賣台之旅」，但除了賣出文旦和賣出馬祖的觀光，不知道賣了什麼台？柯建銘抨擊，大陸開放陸客的利多是「養套殺3部棋」；但賴清德2022年曾稱支持開放陸客團來台、樂意跟中國交流，「這是公然打臉蔡英文賴清德嗎？」
侯漢廷表示，民進黨要求開放陸客，就是正面交流；國民黨要求開放陸客，就是養套殺，這不是雙標了，是胡言亂語。交通部王國材還抱怨，開放幅度太小。是希望更多的養套殺嗎？綠營反對毫無邏輯、自相矛盾，為反而反。
侯漢廷指出，柯建銘說出大實話，「兩岸觀光是國家要談的事情，不是這幾個人可以解決的，現在將此作為禮物，交給傅崐萁帶回來，這種戲碼還可以再演嗎？」翻譯成白話，如果都讓國民黨談成了有政績，凸顯民進黨無能拚觀光，那還得了？「是我民進黨要去談的政績，不是國民黨的政績！如果再上演國民黨去爭取到了金門澎湖各國民黨執政縣市的觀光資源，民進黨還要玩嗎？」侯漢廷質疑，民進黨批國民黨赴陸，就是怕國民黨照顧台灣人，「自己照顧不了台灣人，還阻止別人，見不得台灣人好，懦弱可鄙的小人！」