20位台灣選手參戰《新說唱2024》名單曝光！金曲獎評審也來了
音樂選秀節目《新說唱2024》終於釋出新消息，除了先前正式曝光明星製作人陣容、海選參戰名單外。今（29）日再度公布新的學員，而且各個來頭不小，20位台灣選手脫穎而出，就連曾以《誤入奇途》奪下金音獎「最佳嘻哈單曲獎」、「最佳嘻哈專輯獎」，甚至還連當兩屆金曲獎評審的知名歌手呂士軒都來參戰，讓歌迷相當期待。
記者詹鎰睿／綜合報導
8位明星製作人獻唱的〈StayHungry〉影片中，可見一隻看似飢渴的狼犬從鏡頭走過，呼應「飢渴」的樣貌，隨著強而有力的節奏一下，率先登場的是TABLO和楊和蘇，中英文饒舌展現雙語的歌唱實力，接下來是大張偉和法老出場，法老在歌詞裡Diss節目平台：「愛奇藝讓老子唱歌，至少得送個年費。」更唱出：「我是你前輩的前輩比前輩的千倍的謙卑」氣勢無法擋。
第3組則是范丞丞和謝帝，范丞丞帥氣登場，不再是綜藝上的嘻笑模樣，展現實力的說唱，直接打破外界的質疑聲音，而壓軸現身的是張震嶽、熱狗，張震嶽用擅長的「嶽式浪漫」風格唱出「弱肉強食」的道理，最後熱狗唱出：「這裡不是新說唱，這裡是飢餓遊戲」，點出重點，激出參賽者的戰鬥力。
這次學員除了有過往止步冠軍賽的選手回鍋，還有不少台灣歌迷熟悉面孔，包含過往曾參加新說唱的OG代表Barry Chen、BCW，知名饒舌歌手呂士軒、PONY5IBE、栗子Liz，以及從嘻哈節目《大嘻哈時代》受矚目的Multiverse（Macdella、EyeballRay、SheATH）、God Øne、YoungLee、桃子A1J、五木、青蛙、Yappy，也將再赴新節目挑戰。
《新說唱2024》時隔3年強勢回歸，有各式各樣的經典對決舞台，明星製作人們也喊話開出這次想找的歌手條件。在23日釋出的節目預告中，楊和蘇說：「今年的主角是你們所有人，不管你在哪個隊，我希望最強的人能走到最後。」TABLO則在台上喊話：「如果你們加入我們的戰隊，我們可以讓你們做你們夢想的音樂。」節目將在5月4日上午12點、下午6點於愛奇藝國際版App、iQ.com播出。
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