名家論壇》單厚之／政務次長還是政治次長？

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今天又傳出前立委蔡培慧可能出任農業部政次、鄭運鵬可能出現交通部政次，前立委吳玉琴可能出任衛福部政次。若這些人事都成真，衛福部將首次出現兩名政次都是立委出身，即便有部分人事最終沒有落實，也是有史以來前立委擔任次長人數之最。
立委轉任政次並非沒有前例，2000年陳水扁上任時，當時的民進黨不分區立委（現任）范巽綠就轉任教育部政次；2008年2月1日，陳水扁執政最末期，剛結束任期的台聯不分區立委郭林勇也出任法務部政次，任期僅3個月；2020年8月6日，卸任民進黨不分區立委半年的李麗芬也接任衛福部政次。
政黨（尤其是民進黨）在提名不分區立委時，通常都特別注意在該領域的專業和代表性，像范巽綠是作家出身，在教育領域本來就有不錯的風評，政治性也不強烈，當初出任次長，幾乎沒有什麼異音，范巽綠之後還曾擔任高雄市教育局長，並再任教育部政次。
相對於以往不分區立委轉任政次，這一波傳出的名單除了吳玉琴之外，都是落選的區域立委，政治性格自然就強了許多。張廖萬堅就因為「卡管」的歷史遭到強烈的非議，被認為不適任主管全國教育政策。
林靜儀2022年和顏寬恆「中二補選」打得舉國轟動，林靜儀本人的政治性格又強，2020年總統大選前以民進黨國際事務部主任、蔡英文競選團隊發言人身份接受《德國之聲》專訪的「主張統一叛國說」遭蔡英文切割，火速請辭競總發言人；「3＋11」造成疫情破口時，林靜儀還曾嗆說「一輩子當魯蛇，怪爸爸當年沒帶套嗎？」
林靜儀2018年質詢環保署長李應元時說，站在婦產科醫師的角度，「最好晚上十點之後就限電」，「十點之後早點出去睡，」一方面解決能源問題，二方面解決少子女化問題。如果林靜儀真出任衛福部政次，少子化又是衛福部主管的業務，不知道將來要如何面對立委的質詢？
政務次長的原始設計，是希望能夠在公務體系之外，找到具有專業的長才。所以以往教育部政次經常都是由大學校長或副校長出任，其他部會的政次也經常是在學界有一定份量、聲譽卓著者擔任。若賴清德真的找這麼多落選區域立委到各部會，將是史上第一次。
賴清德的內閣人事已經被批評是「老、南、男」，用人圈子之小超過歷任的總統，如今就連政次的人選，都還是在民進黨的圈子裡撈人，讓人不禁懷疑這些人究竟是「政務次長」還是「政治次長」。難道台灣在民進黨的圈子之外，就沒有人才了嗎？還是如被做掉的劉伯立一般，「信賴」永遠比專業和能力更重要？
●作者：單厚之／資深媒體人
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