林志玲有望回歸演藝圈？王牌製作人曝私下交情：盼女神發揮影響力
曾和林志玲、AKIRA合作過的王牌製作人陳安齊，靠著陽光爽朗的個性及獨特的創意執行能力，深受藝人與合作夥伴的讚賞與喜愛。近日，陳安齊大方分享與好友林志玲因公結緣的故事，雖然林志玲已將生活重心放在家庭，但陳安齊仍期許女神可以發揮自身影響力，幫助華人圈的影劇內容走出國際。
記者詹鎰睿／綜合報導
近日，陳安齊宣布自立門戶，成立「大浩娛樂」，將致力於打造專業、多元的影劇平台，為華語影視產業注入新活力，曾與陳安齊有過多次合作的「國民姐夫」AKIRA與姚淳耀分別獻上祝福，AKIRA表示：「非常期待繼續與『大浩娛樂』進一步開展合作，接受新的挑戰並且盡全力完成好的作品！」
值得一提的是，陳安齊和林志玲因為工作而結緣，當年在參與林志玲夫妻合拍的飲料廣告時，陳安齊就發現林志玲不只在螢幕前穿著優雅又浪漫的白色蕾絲連身洋裝，鏡頭外更鍾愛的蕾絲洋裝款式，也和她的服裝品味相仿。有次私下聚會時，陳安齊當面表達對蕾絲洋裝的喜愛，沒想到林志玲竟大方的說：「我的洋裝送妳穿！」
原來林志玲家裡有很多套蕾絲洋裝，但因為帶小孩不太方便穿，便有意要送幾件給陳安齊，讓陳安齊驚喜笑說：「志玲姐姐的身材這麼纖細，我穿不下啊！」言談之中盡顯好交情。由於林志玲近年來將生活重心放在家庭，陳安齊便說：「力量大的人，影響力更大！」她表示，陪小孩很重要沒錯，但林志玲在兩岸三地都有極大影響力，期許女神可以發揮影響力，一同幫助華人圈的影劇內容，走出國際。
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