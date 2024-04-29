國民黨員在綠朝當8年官！馮世寬最後一次備詢 重申反廢蔣公銅像
準總統賴清德520將上任，520後退輔會主委將由國防部前部長嚴德發接任。現任退輔會主委馮世寬今（29）日到立院備詢，可能是他任內最後一次備詢。他說，堅決反對反對拆除蔣中正銅像，當年若非蔣中正將黃金、人才及部隊帶來台灣，今天不會有台灣的安定發展。
記者何哲欣／台北報導
馮世寬說，蔣中正來台灣並非竄逃，是有計畫的將台灣成為復興基地，雖然反攻大陸沒有成功，但將台灣建設成世界的台灣。假如只看到所謂的白色恐怖，將抓到的共諜加以處置，就說是殘害，這樣不公平，不正義，也非全民能夠接受。
對於國安會秘書長顧立雄將轉任國防部長，同樣擔任過國防部長的馮世寬說，顧立雄與前面6任文人國防部長最大的不同，就是當過國安會秘書長，顧的歷練相對上有優勢，且這樣的人事安排，也是一種新的嘗試。
馮世寬是國民黨員，但在民進黨政府當了8年政務官，從國防部長、國防安全研究院董事長到退輔會主委，他今天受訪也談到感想，他說，「一個國民黨員到了民進黨的團隊去當部長，包括老百姓都覺得很奇怪。所以我對於國民黨立委在立法院給我很多的刁難，我覺得沒有什麼。刁難我個人，我無所謂。但是如果講到我的國軍官兵沒戰力，我絕對要對這些言論做出正確辯駁」。