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LV跟不用錢一樣！日圓貶破160關卡　中國遊客掃貨「買包如打8折」

▲日圓持續走貶，甚至跌到34年來新低，就連奢侈品的價格也遠低於其他國家。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲日圓持續走貶，甚至跌到34年來新低，就連奢侈品的價格也遠低於其他國家。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日圓持續走貶，跌至34年來新低，就連部分高檔奢侈品的商品價格已經遠低於其他國家。日本一夜之間成為購物天堂，吸引收藏精品的行家前往購買，也有不少中國遊客見獵心喜，準備在五一長假時奔赴日本掃貨。

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雖然日本已經展開黃金週假期，不過海外外匯市場正常交易。29日時，日圓在外匯市場進一步貶值，兌美元跌破160大關，來到1美元兌160日圓，是自1990年以來，約34年未曾達到的最新低點。

日幣貶不停，對於外國遊客來說相當划算，中國遊客更是奔赴日本掃貨。各大精品店都排起人龍，且幾乎都是中國遊客。一名遊客向《藍鯨財經》表示，「日本的LV就跟不要錢一樣，店裡幾乎都是購物的中國人，一個20000元（人民幣）的包能便宜3000多，等於來回機票賺回來了。」

▲日圓貶至34年新低，中國遊客蜂湧到日本精品店排隊搶貨。（圖／翻攝自微博）
▲日圓貶至34年新低，中國遊客蜂湧到日本精品店排隊搶貨。（圖／翻攝自微博）
另一名遊客潔西卡則稱，「我上週剛從日本回來，各大商場幾乎都是中國人，不知道的以為這是在國內商場，尤其是LV專櫃，門外大排長龍。例如LV的一款ONTHEGO小號手袋，國內官方的價格是2萬5600元人民幣（約台幣11.5萬元），日本只要47萬5200日圓，一個包算下來能便宜近4000塊錢人民幣（約台幣1.8萬元）。」若加上退稅，約能以8折價格購入名牌包。

就連代購業者也趁著這波日圓貶值大賺一筆。一名有著10年代購經驗的男子老劉表示，近期是他這麼多年以來最忙的時候，從3月份開始，消費者的代購需求極速上升，「我5月9號到14號去日本五天，期間就有50個人找代購，商品從奢侈品包包到遊戲機、相機、化妝品，啥都有。」

老劉表示，代購也會有風險，因此會收10%的代購費，一個20000人民幣的包，可以收取2000元代購費，但即使如此，在中國溢價高的商品，現在去日本買還是很划算，例如包包、相機等。

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