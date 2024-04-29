擔心兩岸開戰被轟炸！地方拒中火設儲氣槽　綠議員：難道要斷氣嗎

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台電說明，中火目前有10部燃煤機組，為逐步降低燃煤發電比例、擴大天然氣使用，「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」規劃設置4部總裝置容量550萬瓩的高效率新燃氣複循環機組，待燃氣機組逐步商轉後，將拆掉4部燃煤機組，另6部除役轉為緊急備用，並規劃於台中港接收站區的預留空地，增設4座容量16～18萬公秉的天然氣儲槽，確保機組用氣無虞。
顏寬恒表示支持「增氣減煤」的方向，台電先前承諾第一期增建2燃氣機組就除役2燃煤機組，但第二期增加4機組，卻沒汰換現有燃煤機組的具體規劃，未來中火可能將有14部機組，比現在的10部機組還要多，空氣污染問題恐怕更嚴重。
此外，中油公司在台中港已有6座儲氣槽，現在還有2座興建中、5座規劃中，現在台電打算再增加4座儲氣槽，未來港區至少有17座儲氣槽，這對港區民眾安全將是一大隱憂，政府正在桃園觀塘興建第三天然氣接收站，照理說應能分散儲氣量能、降低台中港的壓力，沒道理繼續增建儲氣槽。
地方里長們擔心，儲氣槽集中在台中港區，風險係數高，兩岸若開戰恐首當其衝。民眾黨江和樹說，台中港區儲氣槽數量太多，過於危險，4部天然氣儲存槽等於96顆原子彈。市議員林孟令則帶領民眾高喊「盡快增氣減煤、停止燃煤污染」、「堅決反對增設儲氣槽」。
民進黨市議員張家銨表示，增氣減煤是中央政府的能源政策，且更能改善空污，地方民眾大多願意支持，但國民黨團率團表達抗議，主張不要有燃氣儲存槽，簡直等同反對設燃氣機組。她指出增設燃氣機組就需要搭配燃氣儲存槽、提高天然氣安全存量，以避免「斷氣」的風險，民眾對於儲氣槽有安全疑慮，台電就該向地方民眾仔細說明。台電則強調，將會在環評報告書上針對民眾疑慮給予正面回應。