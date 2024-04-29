巷仔內／日圓瘋狂貶值的兩隻手？安倍經濟學與美國因素雙重夾擊

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過往「安倍經濟學」始終是各方歸咎日幣狂貶的重要原因之一，積極促貶日圓、重振通膨，雖推動了2010年代的日本經濟復甦，讓日本出口的商品在海外市場更加有競爭力，觀光產業蓬勃，也因貨幣寬鬆政策，埋下了日圓如今難擋的頹勢，現任首相岸田文雄上任以來也被認為不改此方針，然而，日本央行也終於在今年3月難擋跌勢，終止從2016年開始執行的負利率政策，17年來首度升息，不過面對日圓貶值仍遠遠不足。
多數經濟學者認為，縱使日本央行進行貨幣干預，也僅能在短時間稍微拉抬，長時間來看仍處於續貶走勢，另一方面，美國的影響也較日本本身來得更大。
美國聯準會自疫情緩解後開始大幅度升息以對抗通膨，日本央行的超低利率導致日圓被大量拋售，在日圓續貶的情況下，日本國內通膨頓時迅猛發展。而聯準會去年底開始一度預估今年降息有望，但隨著時間過去，CPI未如預期降下，降息不斷延後甚至可能無望，微幅通膨持續，也讓日圓再度面臨貶值考驗。
儘管日本貨幣決策者多次表態，不會容忍貶值幅度過大過快；財務大臣鈴木俊一也不斷重申將會針對匯率波動做出適當反應，卻始終沒有明確表明干預以及在近期的央行貨幣政策會議中升息，如此讓市場更加好奇，日本遲遲不願出手的原因，是否可能因光靠干預也無法扭轉貶勢。事實上，財經媒體《彭博》曾預估，日本當局設定的干預門檻將是157日圓，但策略師大多認為，日本干預也擋不住日圓貶勢，日圓下個干預關卡將是160日圓大關，如今也來到此地。
從經濟學的角度來看，日本挽救低迷匯率，最直接的的兩個方式就是拋售美債來捍衛弱勢日圓，儲備銀彈，或是進行大幅度升息。然而，若從這兩方面切入，日本也處於進退維谷的態勢，身為最大美債持有國的日本確實也曾在2022年底連續多月拋售，當時一度造成美國債卷市場劇烈波動，但如今面臨更加陡峭的跌幅，卻未見動作，且自去年開始又連續增持美債。
美國10年期國債收益率目前為4.7％左右，而日本10年期國債收益率為0.91％左右，利率是貨幣的價格，高利率的美元自然會變貴，低利率的日圓則會貶值，這是日圓對美元大幅貶值的最重要原因之一。且過去一段時間以來，日本增持美國國債與美國聯準會一度預估的降息政策之間存在一定的關聯，因降息會導致債券價格上漲，日本原先的預估以及反應似乎也未能跟上事態發展，讓如今行動更加受到受限，美國債券以及金融體系是否願意扛下日本未來可能為了救匯市而有的拋售行動，也值得注意。
另一方面，若日圓大幅度升息？野村證券今年四月曾預估，日銀預計會在今年7月到10月這段期間的利率政策會議決定升息，不過，到時日債收益率可預期上漲，日債價格下探，若大量外資拋售，日債危機四伏，日圓貶值情況也不見得能好轉。
綜觀來看，日本承受了過去安倍經濟學的雙面刃，如今面對美國聯準會不如預期的預估，反應可說慢也可說不能自己快，日圓貶值趨勢短期看來只能以緩步跌並逐漸收斂跌勢的方式觸底反彈。