好心酸！台灣有錢人家vs.貧窮家庭財富相差66倍 30年前只差16倍
我國最新家庭平均財富為1638萬元，全台有7成家庭未達標，不僅如此，30年起台灣前20%最富有家庭的資產，是後20%最貧家庭資產的16倍，30年後現在，兩者資產差距竟擴大到66倍。
記者鄭妤安/台北報導
根據主計總處今（29）日公布的「2022年國富統計」及「2021年家庭財富分配統計」結果顯示，2022年底國富毛額310.61兆元，較2021年底增加26.18兆元，達9.20%。此次「家庭財富分配」統計，首次運用「家庭收支訪問調查」樣本，結合資產、負債相關大數據，編製家庭財富，資料指出，2021年底平均家庭財富為1638萬元，中位數為894萬元，約有7成左右的家庭財富未達平均數，吉尼係數0.606低於澳洲、英國、日本、法國、德國等其他主要國家。
若將全國家庭財富由低至高分為5等分，第1分位組，即最窮的20％家庭，平均每戶77萬元，該分位組家庭總財富占全體的0.94％，高於韓、澳、法、英等國；第5分位組，也就是最有錢的20%家庭，平均每戶5133萬元，其家庭總財富占全體的62.7％，與南韓、澳洲及英國相當，低於德國及法國。
簡單來說，台灣前20%最富有家庭的資產，是後20%最貧家庭資產的66倍。回顧上一次發布「家庭財富分配統計」，已經過了30年，1992年公布「1991年國富調查統計」中，最富20%以及最窮20%的財富分配差距僅16倍，豈料，30年後，貧富差距擴大程度令人咋舌。