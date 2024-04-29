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杜拜砸逾1兆建造新航廈！打造全球最大機場　規模達杜拜機場5倍

▲杜拜宣布將斥資逾1兆為阿勒馬克圖姆國際機場（Al Maktoum International Airport）打造全新航廈，誓言成為全球最大國際機場。（圖／取自穆罕默德親王X）
▲杜拜宣布將斥資逾1兆為阿勒馬克圖姆國際機場（Al Maktoum International Airport）打造全新航廈，誓言成為全球最大國際機場。（圖／取自穆罕默德親王X）

國際中心楊智傑／綜合報導

杜拜政府近期宣布預期斥資總價高達348.5億美元，在「阿勒馬克圖姆國際機場」（Al Maktoum International Airport）興建全新航廈，並稱只要新航廈完工並全面投入運作將可容納2.6億名旅客，使該機場成為全球最大的機場

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根據《法新社》報導，杜拜統治者穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）已經藉由社群媒體X公開表示，當局已核准相關設計，將斥資348.5億美元（約新台幣1.12兆元）打造全新航廈。阿拉伯聯合大公國也在最新聲明表示，新航廈面積將是「杜拜國際機場」（Dubai International Airport）的5倍，一旦新航廈完工並全面投入運作，每年最多可容納2.6億名旅客，可讓阿勒馬克圖姆成為全球旅客吞吐量最大的機場。

杜拜民航局長兼阿聯酋航空（Emirates Airlines）執行長阿邁德（Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum）表示，這項大型計畫的第一階段，將於10年內完工，到時候該機場可以在每年接待1.5億名旅客，而該機場也將成為阿聯酋航空的新總部。

報導指出，位於市中心的杜拜國際機場每年旅客吞吐量達1.2億人次，但因為空間限制，無法再行擴建，因此當局希望位於市郊的阿勒馬克圖姆機場能取而代之。穆罕穆德親王表示，擴建後的機場將擁有400座登機口、5條跑道，並且會導入新的航空科技，誓言讓杜拜將成為全球各地機場、港口、城市樞紐及新的全球中心。

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