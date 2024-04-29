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特斯拉傳和百度合作　替馬斯克「全自駕系統」闖關中國限制

▲中國國務院總理李強週日（28）會見美國電動車廠商特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。李強稱，特斯拉在中國的發展堪稱中美經貿合作的成功典範。（圖／翻攝自《央視》節目「新聞聯播」）
▲中國國務院總理李強週日（28）會見美國電動車廠商特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。李強稱，特斯拉在中國的發展堪稱中美經貿合作的成功典範。（圖／翻攝自《央視》節目「新聞聯播」）

國際中心楊智傑／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）低調搭乘私人飛機抵達北京，在中國電動車市場產能過剩大打削價戰之際，這趟中國行卻有機會讓馬斯克滿載而歸。有消息人士向外媒透露，為了在中國推出全自動駕駛（Full Self-Driving，FSD）輔助軟體，特斯拉將和中國科技巨頭「百度」合作，利用百度的測繪地圖許可證突破監管障礙合法搜集數據。

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美國電動車大廠特斯拉旗下產品設有「哨兵模式」，在中美貿易競爭之際遭北京當局限制不可進入政府機關用地，惟恐有洩密嫌疑，不過馬斯克此行前往北京和國務院總理李強會晤後，李強形容特斯拉在中國的發展「堪稱中美經貿合作成功範例」。

《路透社》透露，這次馬斯克前往北京是為了和政府官員討論全自動駕駛（FSD）軟體在中國落地的可能性，並希望能獲得將中國境內收集的數據轉移到國外用於訓練自動駕駛演算法的許可；報導引述2名消息人士說法，稱特斯拉已經和中國科技巨頭「百度」達成協議，預計使用百度的測繪地圖許可證，在中國的公路上合法蒐集數據，報導也稱這對特斯拉的FSD引進中國而言「是最為關鍵的一步」。

全自動駕駛輔助軟體至今尚未在中國推出，原因來自中國監管機構自2021年起，要求特斯拉在中國收集到的所有電動車資料必須儲存在上海，禁止回傳美國，不過這次百度與特斯拉協議，授權特斯拉取得其地圖繪製資訊、提供特斯拉車道級導航系統，都有助於全自駕輔助系統的訓練。

投資公司韋德布希（Wedbush）證券分析師艾夫斯（Daniel Ives）認為馬斯克這趟中國行的收穫，對特斯拉這家電動車公司而言至關重要，若真能獲得中國當局同意將數據送往特斯拉海外部門，那麼對該FSD演算法會產生顛覆性發展，可以形容是「拼圖中缺少的一塊」。

目前該系統在安全性上仍受到外界擔憂，美國最高汽車安全監管機構近期才針對特斯拉的全自駕系統展開調查，包含車輛接受無線更新以及20起交通事故。

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