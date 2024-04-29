疑不滿下公車被擋！基隆翁「強拉」婦女下車又踹人 到案後急喊冤
基隆市公車日前發生一起傷人事件，25日下午一名55歲的婦人搭乘104路線，快到公車循環站時，她站在後門準備要下車，沒想到此時後方一名老翁竟搶先下車，隨後還將其一把拖出車外並出腳踹人，導致婦人頭與左側身體撞到地面受傷，對此，涉案的70歲張姓老翁今天到案後供稱，由於當時手拍著婦人背部，才會看起來是他將婦人拉下車。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，受傷婦人的女兒日前在臉書「基隆人大小事」表示，自己媽媽要在在循環站下車時，遭一名約近6、70歲老翁出言挑釁，認為婦人故意擋在他前面，當時媽媽站在公車後門刷卡處，因為104公車速度快，車子還在行駛中尚未停妥，她媽媽不敢走動並且等公車停穩，該名老翁還不停嗆「為何不下車？」甚至人身攻擊「那麼胖跌倒跌不死」。
後續受傷婦人也禮貌表示，等一下車停下再讓你先下車，沒想到男子下車後，竟然從公車後門把婦人直接拖下來摔倒在地上，隨後還補了一腳才離開。
針對本起事件，張翁今天到案後供稱，當天快到站前他請婦人往前走，但對方非但不理會還回頭瞪他，因此自己便輕拍對方背部回應「下車後一起找警察」，由於當時自己繞過婦人時手還拍著婦人背部，所以從監視器看才會像是將對方拉下車，其實是婦人轉身沒站穩跌倒。
張翁接著表示，自己也被婦人波及摔倒，所以起身後才會怒出腳攻擊，警方訊後已依傷害罪嫌將其函送地檢署偵辦，詳細情形還有待進一步釐清。