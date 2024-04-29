米可白公然放閃小3歲男星孫綻！「愛的應援」宣示主權 甜翻粉絲
女星米可白（趙亦瑄）2005年從兒童台出道，2014年與圈外男友步入婚姻，2019年離婚，不過近期她向外界曝光自己已經找到新歡，儘管自己從未表明新對象的身分，不過所有線索都指向是《追分成功》同劇男星、小3歲的孫綻！昨（28）日孫綻在社群平台分享一張自拍照，而米可白不到半小時就留言並獲得對方回應，讓不少網友被閃瞎。
記者施以慧／綜合報導
孫綻昨（28）日參加台北時裝周活動，並在臉書發表1張穿著西裝的自拍照，並透露這天為了活動特別早起，擔心自己會水腫。照片中他身穿黑色西裝，搭配中分髮型，模樣相當帥氣，沒想到僅僅不到30分鐘，米可白就毫不避諱留言「帥氣」，孫綻則回了3個愛心符號，完全不避諱外界眼光，大方示愛。
不過其實米可白和孫綻已經不是第一次公開放閃，米可白過去在IG或臉書發表動態時，孫綻就不時會在照片底下留言，過去米可白還曾寫下肉麻情話，「需要我幫你拿東西嗎？不用，你已經拿走我的心。」孫綻則眼冒愛心表示「保管好喔」，讓許多網友們直呼「一早就被二位閃瞎了！我需要墨鏡」、「還好我有買蛙鏡」。
而孫綻面對媒體追問緋聞，閉口不談，不過當記者詢問米可白的優點時，他毫不掩飾的讚美對方：「她真的是一個很善良、熱情、敬業的人，她真的很棒。」而女主角米可白在當時透露戀情時，坦言目前感情幸福，對象符合她的標準孝順、愛家人等條件，她表示兩人相處感覺最重要，不過目前還是以事業為主，希望外界能給她多一點空間。
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