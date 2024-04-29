台劇《不夠善良》紅到中國！微博網友眼尖「揪一幕」喊抵制避雷
台劇《不夠善良的我們》上週末迎來精彩大結局，作品自開播以來也掀起中國追劇熱潮，中國網友們也紛紛在微博、豆瓣上討論劇情，甚至直呼「台劇已經是next level了」。不過就在討論結局浪潮之間，也有眼尖網友發現劇情當中的醫院診斷書閃過國籍一欄填了「台灣」，紛紛喊話「好噁心」、「可以避雷這部劇了」稱要抵制。
國際中心楊智傑／綜合報導
由林依晨、許瑋甯、賀軍翔和柯震東主演的超夯台劇《不夠善良的我們》在社群媒體上掀起不少討論，每週更新集數後更屢次躍上微博熱搜，在討論影劇的「豆瓣」評價分數更高達8.7分，擁有超過8萬人評分。
不過在中國社群媒體微博上，有一名中國網友在觀看最後一集的過程中，因為劇情出現診斷書在國籍欄位寫了「台灣」二字引發不滿，更崩潰發文喊「可以避雷《不夠善良的我們》這部劇了，好噁心」，並呼籲其他中國網友抵制不看，不少中國網友也紛紛附和猛批「本來打算看，現在不想看了」、「暗戳戳的搞這些，之前還台詞也暗戳戳給xd（指台獨）藝人洗白，不管他劇情怎麼樣，但真的不喜歡這種夾帶私貨的行為」、「沒看的建議避雷」。
但這些「呼籲別看」的發言也被其他網友狠酸本來就是看盜版，還喊話抵制顯得相當荒謬，「本來就沒有在國內上映，他們在抵制什麼啊」、「也只有中國能將一張在劇中不到2秒的截圖上升成國家問題」、「本來就是下盜版或翻牆偷看，說得好像別人允許它們看似的」、「你要先有合法的觀看管道，才有抵制的效果」。