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期限到仍拒絕離場！美校園挺巴示威仍熾　哥倫比亞大學祭停學處分

▲ 在哥倫比亞大學紮營、聲援巴勒斯坦的示威學生，拒絕自動離開，將遭停學處分。（圖／美聯社／達志影像）
▲ 在哥倫比亞大學紮營、聲援巴勒斯坦的示威學生，拒絕自動離開，將遭停學處分。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國各大學聲援巴勒斯坦的浪潮持續，位於紐約市的哥倫比亞大學（Columbia University），因僵局仍無緩解跡象，校長沙菲克（Nemat Minouche Shafik）29日放話，由於談判破裂，限在校園紮營示威者，須於當天下午2點前離開，否則將祭出停學處分。

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綜合《CNN》、《路透社》報導，沙菲克表示，經過數日的談判，仍未能說服示威者，拆除他們為了反對加薩戰爭，而在校園內搭建的帳篷。抗議者要求，哥倫比亞大學需要撤資對以色列軍隊的援助、讓大學財務透明化，並赦免因參與抗議而受到處分的師生；然而，哥大並不同意剝離對以色列軍隊資產的支持，而是提出投資加薩的健康和教育，雙方未能完全達成共識。

組織示威活動的發言人表示，與3萬4000多名巴勒斯坦人的死亡相比，這些「令人厭惡的恐嚇策略」毫無意義，揚言在哥大滿足要求或進行武力驅趕前，不會自動離開。

對此，哥倫比亞大學已開始對拒絕在截止時間前、撤離校園的抗議學生，進行停課處分，表示這些人將沒有資格完成本學期課業或畢業，也不會被允許進入宿舍和教學大樓。

此外，就讀哥大的猶太學生，也在抗議者的巴勒斯坦旗幟上，掛了顯眼的以色列大國旗，強調猶太學生不會被在校園裡遊行示威的人嚇倒。

▲ 面對聲援巴勒斯坦的示威潮如火如荼，哥大校園內也出現猶太學生，高調展示以色列國旗的情況。（圖／美聯社／達志影像）
▲ 面對聲援巴勒斯坦的示威潮如火如荼，哥大校園內也出現猶太學生，高調展示以色列國旗的情況。（圖／美聯社／達志影像）

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