終於等到！丹麥富豪百年前「神秘遺囑」留23億遺產 孩孫可以拿了
繼承遺產一般被認為是少奮鬥幾年的捷徑，但即使父母有點資產，都未必會讓後代直接坐享其成，丹麥就有1位知名富豪兼古董收藏家，他在1923年過世時雖留下價值連城的古錢幣、獎章藏品，卻要求等100年後、國家珍藏無損，才能讓子孫繼承，最近百年期限終於到了，他的子孫們終於能繼承2萬件古錢幣，估計價值超過7200萬美元（約新台幣23.4億）。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，拉爾斯·埃米爾·布魯恩（Lars Emil Bruun）是100多年前，來自丹麥哥本哈根的商人，當時他透過向全世界出口罐裝黃油而致富，生前還收藏了大量稀有古錢幣，包含丹麥、挪威、瑞典，最古老的甚至能追溯到約1000年前的克努特大帝（Cnut）時期，可謂是無價的文化瑰寶。
不過因為曾經歷過第一次世界大戰，目睹戰火無情，布魯恩擔心未來國家仍可能受戰爭影響，導致保存文化遺產的能力受損，所以在1921年立遺囑，讓自己的私人藏品，作為丹麥皇家收藏的「備份」，以防止現有的國家收藏發生意外。
遺囑中規定，必須在他去世100年之後、國家收藏也完好無損的前提下，他的收藏才可公開拍賣，所得收益則歸直系後裔所有。在過去1世紀裡，這些收藏品陸續被存放在腓特烈堡（Frederiksborg Castle）、丹麥國家銀行的防彈地下室等等，偶爾會開放給學者查看。
報導提到，這份遺囑在去年11月21日到期，布魯恩的繼承人終於順利取得這批珍貴的文物，計畫在未來幾年內陸續拍賣。
據拍賣行透露，布魯恩的收藏品，包括超過1萬5000枚不同時期、地區的硬幣，4600多枚獎章，330張紙鈔，以及1800多本珍貴書籍，預估收藏價值高達7200萬美元（約新台幣23.4億元），首批拍賣品將在今年秋季正式登場。