詐領保險金！新加坡銀行數百名員工遭調查 40人被解僱
向來以嚴刑峻法聞名的新加坡，近期發生大型貪污醜聞，新加坡華僑銀行（OCBC）子公司新加坡銀行（BOS）出現「詐領保險金」狀況，導致數百名員工被調查，並有40名員工遭到解僱。
國際中心賴正琳／綜合報導
新加坡媒體《Mothership》報導，新加坡銀行提供員工最高10,500新幣（約新台幣25萬元）醫療保險福利，但不適用於醫美、輪椅等非醫療與健康護理設備，另外低於200新幣（約新台幣4700元）理賠金不需提出詳細內容的收據。然而此項便民措施反而被有心人利用，有員工自2022年起詐領理賠金購買美妝、保養品、健康補品、燕窩及牙刷。
一名沒有被調查的員工指出，公司以「銀行被詐騙集團詐騙」形容此事嚴重程度，公司更展開數個月的聽證會和調查，最終開除了40名員工。一名員工透露，濫用保險金的員工已在2023年歸還款項，並以為「這樣就結束了」，有些人卻意外地被解雇；最後一名職員指出，一些員工遭到「強迫認罪」，去年的獎金遭沒收，也未收到銀行今年2月承諾的1000新幣（約新台幣2.4萬元）生活支持費（living support）。
除此之外，銀行也與合作診所Drs Thompson & Thomson解除關係，但該診所強調「理賠只能由患者提出」，並表示診所一直都嚴格地遵循協議規定。