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金塊G5「關門」！Jamal Murray卻出戰成疑　主帥：不冒險讓他出戰

▲丹佛金塊主控Jamal Murray因左小腿拉傷而在G5被列為出戰成疑，金塊將在賽前決定他是否會上場。（圖／美聯社／達志影像）
▲丹佛金塊主控Jamal Murray因左小腿拉傷而在G5被列為出戰成疑，金塊將在賽前決定他是否會上場。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

丹佛金塊今（30）日將在主場和洛杉磯湖人進行系列賽第5戰，金塊控球後衛Jamal Murray的比賽狀態為「賽前決定」，他此前因為左小腿拉傷，而在傷病報告中被列為出戰成疑。湖人方面，防守「大鎖」Jarred Vanderbilt有參加賽前訓練，也會在賽前決定是否會上場，Vanderbilt此前因為右中足扭傷而缺陣。

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更新：根據ESPN報道，Jamal Murray預計出戰今天的比賽。

Jamal Murray在季後賽對湖人隊的系列賽前4戰中，投籃命中率為38%，三分球命中率為21%，場均出手23次，卻只有21.5分，遭到對手限制。他在本季例行賽的命中率為48.1%，三分球命中率為42.5%，均為職業生涯最高。

Murray本賽季因腿筋、膝蓋、腳踝和脛骨傷病缺席了23場比賽，其中最長曾連續缺席了7場比賽。傷病仍是他最大的敵人，如果他因傷缺陣，金塊就少一名重要的得分機會創造點，對戰局影響很大。

金塊主帥Michael Malone賽前表示：「有時候我需要作為成年人做決定，在必要的時候進行理性發聲，從全局考慮。我們不會讓他冒著進一步受傷的風險出戰。」Malone透露Murray應該是在G4某一回合中，加重了自己的小腿傷勢。

▲洛杉磯湖人大鎖Jarred Vanderbilt歸隊在即，有望於G6復出，他是球隊外線最佳防守者。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人大鎖Jarred Vanderbilt歸隊在即，他是球隊外線最佳防守者。（圖／美聯社／達志影像）
湖人繼續背水一戰，今晚他們提升了前鋒Jarred Vanderbilt在傷兵名單中的狀態，後者目前為「出戰成疑」。湖人主帥Darvin Ham透露Vanderbilt有參加賽前訓練，並將在賽前決定是否上場。

Vanderbilt就算復出，他是否會上場還要打上一個問號，因為這一輪湖人對Murray的防守不錯，由Austin Reaves對位時，讓Murray總計39投僅12中。若讓Vanderbilt主守，球隊場上空間會變小，進攻將受到影響。

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