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李多慧傳早就死會了！男友是200公分貼身經紀人　曾當街交換口水

▲李多慧被爆偽單身，男友是身高200公分韓籍經紀人，小倆口曾經當街交換口水。（圖／李多慧IG）
▲李多慧被爆偽單身，男友是身高200公分韓籍經紀人，小倆口曾經當街交換口水。（圖／李多慧IG）

記者楊穎軒吳昕蓓／台北報導

24歲南韓啦啦隊女神李多慧跳槽小龍女後，人氣依舊不墜，不過人紅是非多，空降搶隊長的謠言才淡去，今（30）日又被爆出她一直以來偽裝單身，感情方面其實早就名花有主另一半就是同鄉、身高約200公分的貼身經紀人，小倆口曾經被目擊當街交換口水。《NOWnews今日新聞》向經紀人求證李多慧是否已經死會，截稿前未獲回應。

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▲李多慧。（圖／李多慧IG）
▲▼李多慧對外表示目前單身，沒有男朋友。（圖／李多慧IG）
▲▼李多慧對外表示目前單身，沒有男朋友。（圖／李多慧IG）
據《鏡週刊》報導，半年多前，李多慧被拍到和目測身高200公分的韓籍經紀人，於路邊水果攤試吃水果，兩人不避諱交換口水，公開上演餵食秀，互動相當親暱，且手上都戴著款式雷同的戒指，也曾經一起返回女方住處。對此，球團工作人員爆料，該經紀人就是李多慧的男友，小倆口私下如情侶般相處，周遭的人都心照不宣，只是對外都用經紀人的「職稱」作掩護

去年，李多慧在個人YouTube頻道影片中公布理想型，包括顧家、相處合得來、可以暢聊和接受她的個性，長相和年紀則沒有任何限制，主要是內心能否契合，更說要生5個以上，今年初上綜藝節目，她再度分享男友的條件，透露自己很在乎另一半是否有用心，「身高、外表不重要，重要的是真心，像如果會忘記另一半的生日就太過分了！生日1年才1天，為什麼會忘記？」

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